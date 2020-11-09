رينز يتعهّد بمواصلة السعي وراء اللقب بالرغم من فارق النقاط

تصدّر درّاج سوزوكي 16 من أصل اللفّات الـ 17 الأولى من سباق جائزة أوروبا الكبرى قبل أن يفقد الصدارة لزميله جوان مير الذي توجّه لتحقيق انتصاره الأوّل في الموتو جي بي ليُوسّع الأخير الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 37 نقطة مع بقاء جولتين على النهاية.

وقال رينز: "تشير الحسابات إلى بقاء 50 نقطة متاحة، تلك هي النقاط المطروحة".

وأضاف: "يحظى جوان بموسمٍ رائع، وحقّق الكثير من منصّات التتويج، لكن لم لا؟".

وأردف: "سنُواصل تقليص الفارق حتّى النهاية".

وكان رينز قد فقد الصدارة بعد خطأ في الكبح عند المنعطف الـ 11، وقال أنّ ذلك جاء نتيجة انتقاله إلى الغيار الأوّل عوضًا عن الثاني.

وقال رينز حول نتيجته: "حسنًا، كان من الرائع الصعود إلى منصّة التتويج مجدّدًا".

وأضاف: "حقّقنا 20 نقطة جيّدة للبطولة. سنرى ماذا سيحدث في آخر سباقَين من الموسم، لكنّني أشعر بالراحة على الدرّاجة".

وأكمل: "قمنا بعملٍ جيّدٍ جدًا في الكثير من فترات السباق وحللنا في المركز الثاني. بالطبع وددت لو حللت في المركز الأوّل، لكنّني ارتكبت خطأً صغيرًا في المنعطف الـ 11 وكلّفني ذلك المركز الأوّل".

وأردف: "حاولت التشبّث مع جوان، لكنّه كان قادرًا على تقديم وتيرة أسرع منّي. لكنّنا نسير في الوجهة المناسبة".

وباتت سوزوكي على أعتاب تحقيق لقبها الأوّل في الموتو جي بي منذ عام 2000 مع مير، وقال رينز حيال أوامر الفريق: "كانوا واضحين معنا: علينا احترام بعضنا على المسار، من دون أيّة معارك سيّئة".

وأكمل: "لكنّنا نواصل المعركة حسابيًا على لقب البطولة".