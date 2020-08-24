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موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى / أخبار عاجلة

رينز "لا يفهم" سبب عدم انسحاب فينياليس قبل حادثه

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رينز "لا يفهم" سبب عدم انسحاب فينياليس قبل حادثه

قال أليكس رينز درّاج سوزوكي أنّه "لا يفهم" سبب عدم انسحاب مافيريك فينياليس من سباق جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي عندما علم أنّه يُواجه مشاكل في مكابحه قبل انفجارها الدراميّ.

تسبّب فينياليس في رفع العلم الأحمر في سباق الأحد عندما اُجبر على القفز عن درّاجته على سرعة 220 كلم/س في الوقت الذي توجّهت فيه درّاجته بسرعة نحو الحاجز واصطدمت به بقوّة واشتعلت فيها ألسنة اللهب.

وسبق ذلك رفع الإسباني ليده ملوّحًا من أجل الإشارة إلى وجود مشكلة في درّاجته، حيث قال لاحقًا بأنّ مشكلة مكابحه كانت متقطّعة قبل "انفجارها" في النهاية.

ويعتقد رينز بأنّ مشكلة فينياليس ربّما تعود إلى عدم استخدامه لألواح وأفكاك مكابح "بريمبو" الجديدة التي تمّ جلبها إلى سباق ريد بُل رينغ الثاني على إثر مشاكل الارتفاع المفرط لحرارة المكابح في السباق الأوّل.

لكنّ درّاج سوزوكي قال أنّ مواصلة فينياليس القيادة بالرغم من معاناته مع مكابحه ستكون موضوعًا سيُطرح على الأرجح في الاجتماع المقبل للجنة السلامة.

وقال الإسباني: "إن لم أكن مخطئًا فإنّ المشكلة التي واجهها مافيريك هي ذاتها التي واجهها جميع الدرّاجين في السباق السابق عند ارتفاع حرارة ألواح وأفكاك المكابح بشكلٍ مفرط".

وأضاف: "جلبت بريمبو مكوّنات أكبر لهذا السباق. الوحيدون الذين لم يستخدموها هم جوان مير ومافيريك اللذان استخدما الأخرى التقليديّة الأصغر".

وأكمل: "لكن إن علم مافيريك بوجود المشكلة لعدّة لفّات ولهذا كان يرفع يده على المسار، فمن الطبيعي أنّه كان عليه دخول خطّ الحظائر في مرحلة أبكر. لا أفهم سبب مواصلته التسابق".

وأردف: "سنتباحث في هذه المسألة بكلّ تأكيد في اجتماع لجنة السلامة المقبل".

في المقابل لم يكن فينياليس مقتنعًا بأنّ طبيعة الحلبة هي السبب الرئيسيّ للمشكلة، حيث أشار فالنتينو روسي إلى أنّ الافتقار إلى الطاقة في درّاجة ياماها يُجبر الفريق على الضغط أكثر على المكابح من أجل تعويض الوقت الذي يخسرونه.

وقال الإيطاليّ: "هذه الحلبة قاسية جدًا على المكابح، والجميع يُعاني".

وأضاف: "يستخدم الجميع قنوات تهوية مكابح أكبر، كذلك المصنّعون الآخرون. لكن يبدو أنّ ياماها تُعاني أكثر كوننا نحاول كسب الزمن عند الكبح لتعويض ما نخسره على الخطوط المستقيمة، كون درّاجتنا أبطأ لكنّها جيّدة في الكبح".

وأردف: "لذا نُحاول الكبح بقوّة وذلك يُجهد المكابح كثيرًا. ذلك هو سبب معاناة درّاجي ياماها من هذه المشكلة".

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