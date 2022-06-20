رينز في محادثات مع فريق "ال سي آر" بشأن مقعدٍ له لموسم 2023

تبعثر سوق الدرّاجين على إثر إعلان سوزوكي الشهر الماضي مغادرتها الموتو جي بي بنهاية العام الجاري.

وترك ذلك جوان مير حامل لقب 2020 وأليكس رينز من دون أيّ مقعدين لهما لـ 2023.

وفي حين أنّ مير يتّجه للانضمام إلى الفريق المصنعيّ لهوندا ليُجاور مارك ماركيز، يبدو رينز متّجهًا نحو فريق "ال سي آر".

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ رينز والفريق دخلا في سلسلة محادثات ثانية بعد المفاوضات الأولى الإيجابيّة.

وسيعتمد انضمام رينز على موافقة هوندا التي تملك سلطة كبيرة في ذلك القرارات بشأن تشكيلة فريقها الرديف، كما أنّ الجانب المالي سيلعب دورًا مهمًا.

وكان ألبرتو بويغ مدير فريق هوندا قد أكّد خلال الأيّام الماضية أنّ هوندا على تواصل مع درّاجَي سوزوكي.

أمّا مستقبل أليكس ماركيز فسيعتمد على ما سيؤول إليه وضع بقيّة سوق الدرّاجين في المجمل.

إذ أنّ مستقبل تاكاكي ناكاغامي محلّ شكٍ منذ بعض الوقت، ويبدو آي أوغورا درّاج الصدارة في فئة الموتو 2 من أبرز المرشّحين لخلافته.