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رينز في محادثات مع فريق "ال سي آر" بشأن مقعدٍ له لموسم 2023

يخوض أليكس رينز محادثات مع فريق ال سي آر هوندا بشأن إمكانيّة الانتقال إلى صفوفه في موسم 2023 من بطولة العالم للموتو جي بي كبديلٍ لأليكس ماركيز وفق ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

رينز في محادثات مع فريق "ال سي آر" بشأن مقعدٍ له لموسم 2023

تبعثر سوق الدرّاجين على إثر إعلان سوزوكي الشهر الماضي مغادرتها الموتو جي بي بنهاية العام الجاري.

وترك ذلك جوان مير حامل لقب 2020 وأليكس رينز من دون أيّ مقعدين لهما لـ 2023.

وفي حين أنّ مير يتّجه للانضمام إلى الفريق المصنعيّ لهوندا ليُجاور مارك ماركيز، يبدو رينز متّجهًا نحو فريق "ال سي آر".

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ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ رينز والفريق دخلا في سلسلة محادثات ثانية بعد المفاوضات الأولى الإيجابيّة.

وسيعتمد انضمام رينز على موافقة هوندا التي تملك سلطة كبيرة في ذلك القرارات بشأن تشكيلة فريقها الرديف، كما أنّ الجانب المالي سيلعب دورًا مهمًا.

وكان ألبرتو بويغ مدير فريق هوندا قد أكّد خلال الأيّام الماضية أنّ هوندا على تواصل مع درّاجَي سوزوكي.

أمّا مستقبل أليكس ماركيز فسيعتمد على ما سيؤول إليه وضع بقيّة سوق الدرّاجين في المجمل.

إذ أنّ مستقبل تاكاكي ناكاغامي محلّ شكٍ منذ بعض الوقت، ويبدو آي أوغورا درّاج الصدارة في فئة الموتو 2 من أبرز المرشّحين لخلافته.

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موتو جي بي: كوارتارارو كان "خائفًا" من "مغامرة الإطار" في سباق ألمانيا
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موتو جي بي: كوارتارارو كان "خائفًا" من "مغامرة الإطار" في سباق ألمانيا

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