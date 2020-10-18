رينز: الفوز في أراغون أصعب من معركتي مع ماركيز في سيلفرستون

انطلق رينز من الخانة الـ 10 في سباق الأحد، لكنّه أكمل اللفّة الافتتاحيّة رابعًا، قبل أن ينقضّ على الصدارة في اللفّة الثامنة ولا يخسرها منذ ذلك الحين.

وواجه درّاج سوزوكي ضغطًا من قبل زميله جوان مير، قبل أن يُلاحقه أليكس ماركيز درّاج هوندا في المراحل الأخيرة، لكنّه تشبّث بمركزه ليُحقّق فوزه الثالث في الفئة العليا.

بالرغم من ذلك قال رينز أنّه واجه صعوبة أكبر لتحقيق فوزه في أراغون كونه "من السهل ارتكاب الأخطاء عندما تكون في الصدارة".

وقال بخصوص ذلك: "كان هذا سباقي الأوّل الذي أفوزه وأنا في الصدارة. جاء الانتصاران الماضيان بعد معركة مع فالنتينو ومارك".

وأضاف: "لكنّ هذا كان أكثر صعوبة كونه من السهل ارتكاب الأخطاء عندما تكون في صدارة السباق. حاولت الحفاظ على هدوئي وكنت أقود بشكلٍ جيّد".

وأردف: "كان فوزًا صعبًا كوني رأيت أنّ جوان وأليكس يقتربان مني بسرعة، لكنّني حاولت الحفاظ على هدوئي، حاولت الإبقاء على إطاراتي في حالة جيّدة حتّى النهاية".

وكان رينز قد واجه موسمًا صعبًا بعد أن عانى في معظمه من تبعات كسر يده وخلع كتفه خلال جائزة إسبانيا الكبرى الافتتاحيّة، وتزامن ذلك مع موسمٍ جيّد لزميله مير الذي انتزع صدارة الترتيب العام اليوم.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان فوزه في أراغون سيُسكت منتقديه، أجاب: "أجل، بالتأكيد. عانينا حقًا هذا العام من أجل الوصول إلى هذا الموقع. أعتقد بأنّني تمتّعت بإمكانيّات جيّدة في الكثير من السباقات. لكنّ المركز الأوّل لم يأتِ مُطلقًا. لكنّه جاء أخيرًا".

وبناءً على هذه النتيجة فقد بات رينز يتأخّر بـ 35 نقطة عن زميله مير المتصدّر الجديد لترتيب البطولة.