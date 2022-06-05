رينز الغاضب يُهاجم المراقبين "الذين ليسوا بمستوى الموتو جي بي" بعد حادث برشلونة

من الممكن أن يكون درّاج سوزوكي قد تعرّض لكسرٍ في معصمه بعد أن سقط ناكاغامي في المنعطف الأوّل من اللفّة الافتتاحيّة مُطيحًا بفرانشيسكو بانيايا ورينز معه.

وقُذف رينز عن درّاجته في الهواء وسقط بعنفٍ على الأرض، في حين نُقل ناكاغامي إلى المستشفى للخضوع لفحوصات بعد أن ضرب الإطار الخلفي لدرّاجة بانيايا وجهه.

ويُعدّ هذا الحادث الثاني على التوالي بين رينز وناكاغامي، حيث وصف الإسباني منافسه بأنّه "أحد الدرّاجين الأكثر خطورة" بعد الحادث الذي جمعهما في موجيللو الأسبوع الماضي.

ولم يتلقّ الياباني أيّ عقوبة في تلك الواقعة، في حين اعتبر مراقبو سباق برشلونة ما وقع حادثة تسابق ولم يتّخذوا أيّة إجراءات أخرى.

ودفع ذلك رينز للمطالبة بتغيير هيئة المراقبين، إذ قال الإسباني: "حسنًا، آمل أن ناكاغامي بخير لأنّني رأيته في المستشفى وبدا وجهه سيّئًا للغاية".

وأضاف: "لكن لا يُمكنه فعل ذلك، لا يُمكنه القيادة هكذا. لا تريد مطلقًا أن يُصاب أحد منافسيك، لكنّه تجاوز الحدّ بذلك الفعل".

وأكمل: "هذا أوّل ما أريد قوله. لكنّ الأمر الثاني هو أنّ هذا غير مقبول. أعني أنّ إدارة السباق لا يُمكنها فعل هذا، المراقبون غير منطقيين على الإطلاق على صعيد ما قالوه حيال عدم اتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة".

وأردف: "قلت لفريدي سبنسر في موجيللو أنّهم يحتاجون لتوجيه عقوبات مثلما فعلوا مع دينيز أونكو في الموتو 3 (حظرٌ من المشاركة في سباق) العام الماضي".

وواصل شرحه بالقول: "لكن من المؤكّد أنّهم أثبتوا اليوم أنّ المراقبين ليسوا بمستوى الموتو جي بي. درّاجته لمست درّاجتي في النهاية وقُذفت عاليًا في السماء بشكلٍ سيّئ. أعتقد بأنّ معصمي الأيسر مكسور".

واختتم: "سأذهب إلى المستشفى الآن لتفحصه. لكنّه يبدو في حالة سيّئة، لأنّني غير قادرٍ على تحريكه كثيرًا. أنا حزينٌ جدًا على القرار الذي اتّخذوه. كانت لدينا وتيرة مدهشة اليوم، لكن...".