موتو جي بي جائزة قطر الكبرى

ريفولا: "أبريليا لم تخسر بطولة العالم، بل ماركيز هو من فاز بها... أرفع له القبعة"

أشاد ماسيمو ريفولا بموسم مارك ماركيز في عام 2016، بعدما اقترب الأخير من تحقيق لقبه العالمي العاشر، في مواجهة دراجات أبريليا التي بدت متفوقة على دراجات دوكاتي في بعض المراحل: "أحياناً لا تكفي أربع دراجات من طراز آر إس-جي بي لإيقافه، وهذه هي الحقيقة".

منشور: 11-11-2026

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مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

بات مارك ماركيز على أعتاب حسم لقبه العالمي العاشر في سباقات بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، والثامن في فئة موتو جي بي.

وقد سنحت للسائق الإسباني أول فرصة حقيقية لتحقيق ذلك في قطر، لكن حظوظه كانت ضئيلة، وكان يدرك ذلك بنفسه، إذ أوضح أن هدفه الأساسي تمثّل في تحسين فرصه قبل التوجه إلى جائزتي البرتغال وفالنسيا الكبرى.

وحقق بطل العالم المتعدد الألقاب القادم من سيرفيرا الفوز بالسباق القصير في لوسيل يوم السبت، ثم حصد يوم الأحد مركزاً ثانياً ثميناً، رغم قيادته بحذر منذ البداية. وبذلك، بات بإمكانه حسم اللقب يوم السبت في بورتيماو، خلال السباق القصير، إذا حقق الفوز.

أما إذا لم يفعل، فسيكون بحاجة فقط إلى إنهاء السباق متقدماً بنقطتين على خورخي مارتن، الذي يتأخر عنه بفارق 60 نقطة. كما أن تسجيله أي نقاط سيقضي نهائياً على تهديد ماركو بيزيكي، الذي يتأخر بفارق 74 نقطة، مع بقاء العدد نفسه من النقاط المتاحة للمنافسة.

وفي ضوء مجريات الموسم والديناميكيات التي ظهرت خلال سباقات الجائزة الكبرى العشرين التي أُقيمت حتى الآن، برز نقاش بين الجماهير وداخل أروقة البطولة خلال الأسابيع الأخيرة: هل فاز مارك ماركيز باللقب، مع انتظار التأكيد الرسمي بطبيعة الحال، أم أن أبريليا هي التي خسرته؟

ربما لا توجد حاجة للاختيار بين الاحتمالين، إذ يبدو أن كليهما صحيح في الوقت نفسه. ومن الجدير التذكير بأن مصنع نوالي أنهى جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة السادسة من الموسم، متقدماً بفارق 102 نقطة على ماركيز، بعدما استفاد بيزيكي من غياب الدراج الكتالوني الذي كان يتعافى من عملية جراحية جديدة في ذراعه اليمنى. كما أثبتت دراجة "آر إس-جي بي" تفوقاً أكبر من دوكاتي في بداية الموسم.

لكن دراجة ديسموسيديتشي نجحت لاحقاً في تقليص الفارق وموازنة الكفة، رغم أن دراجة أبريليا كانت متفوقة عموماً. وعلى الرغم من الأخطاء التي ارتُكبت خلال موسم 2016، ستصل أبريليا إلى بورتيماو وهي لا تزال في قلب المنافسة على لقب الصانعين.

لكن بمجرد أن استعاد ماركيز جزءاً من مستواه بعد الإصابة التي تعرض لها في عام 2015، لم يعد هناك مجال للمنافسة فعلياً. فقد استغل الدراج رقم 93 كل خطأ ارتكبه منافسوه، ليكمل ما سيكون أعظم عودة في تاريخ موتو جي بي. ومنذ جائزة موجيللو الكبرى، حقق ماركيز الفوز بسبعة سباقات رئيسية، وهو العدد الأكبر حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب ثمانية انتصارات في سباقات السرعة، بمستوى لم يتمكن منافسوه من مجاراته.

وطرح سؤال المسؤولية الأكبر عن النتيجة النهائية لهذا الموسم على ماسيمو ريفولا، الرئيس التنفيذي لأبريليا، عقب جائزة قطر الكبرى. وخلال مقابلة مع قناة "سكاي سبورت موتو جي بي"، أشاد الإيطالي بموسم الدراج القادم من ليدا، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أسفه لعدم تمكن مصنعه من تحويل أفضل أداء له على الإطلاق في الفئة الملكية إلى لقب الدراجين.

ماسيمو ريفولا، أبريليا ريسينغ ولويجي دالينيا، مدير فريق دوكاتي

الصورة من قبل: MotoGP

وعندما سُئل عما إذا كان ماركيز قد فاز باللقب أم أن أبريليا خسرته، أجاب ريفولا: "مارك ماركيز هو من فاز به. وبصراحة، كان هو من صنع الفارق، وقد فعل ذلك مجدداً في سباق الأحد؛ يكفي أن تنظروا إلى الفارق الذي تركه بينه وبين دراجات دوكاتي الأخرى. والطريقة التي أدار بها عطلات نهاية الأسبوع، وحصده 37 نقطة عندما كان يعلم أنه قادر على ذلك، وتفوقه على أصعب الحلبات، كل ذلك يجعلني أرفع القبعة له، ولسجله الحافل، وخبرته، وطريقته في التعامل مع الصحافة. لا شيء يحدث بمحض الصدفة، مارك سائق عظيم حقاً".

ومع ذلك، يفضل سائق فيراري السابق في الفورمولا 1 النظر بتفاؤل إلى موسم فريقه، قائلاً: "بلا شك، أرى أن الكفة تميل إلى الجانب الإيجابي، لأن هذا العام يمثل في جميع الأحوال شهادة على العمل الذي أنجزته الشركة، بعدما قدمت دراجة رائعة. ولذلك، أنا سعيد للغاية من هذه الناحية بكل العاملين في نوالي، الذين يواصلون العمل بلا كلل ويؤمنون بالمشروع. كما أن موسم 2026 يمنحنا الكثير من التفاؤل بشأن المستقبل. هل أهدرنا الكثير من النقاط خلال الطريق؟ نعم، لكنني أفضل أن أكون في هذا الوضع على أن أمتلك دراجة بطيئة وسائقين بطيئين".

وأضاف: "أكثر ما أشعر بالفخر تجاهه، كما قلت سابقاً، هو العمل الذي أنجزناه، وحقيقة أننا، مهما حدث، سنواصل الإيمان بقدرتنا على المنافسة على اللقب حتى السباق الأخير. لم نستسلم، بل واصلنا محاولة تحسين أداء الدراجة وتطوير مستوى الدراجين. هناك الكثير من الجوانب الإيجابية التي تدعو إلى الفخر. وبطبيعة الحال، سنتعامل مع النقاط التي خسرناها أو أهدرناها لسبب أو لآخر باعتبارها درساً للمستقبل، لكنني أكرر أن هناك سباقين لا يزالان متبقيين".

ومن الناحية الواقعية، بات لقب بطولة الدراجين شبه بعيد عن متناول أبريليا، لكن الفريق سيجد عزاءه في إمكانية حسم لقب الفرق، إذ يتقدم بفارق 124 نقطة على فريق دوكاتي الرسمي، إلى جانب مواصلة المنافسة على لقب الصانعين، بعدما أنهى جائزة قطر الكبرى متأخراً بثماني نقاط فقط عن علامة بورغو بانيغالي.

وقال ريفولا: "بلا شك، الأولوية الأولى هي بطولة الفرق، التي تعادل تقريباً بطولة الصانعين في الفورمولا 1، لأنها تجمع نقاط الدراجين الاثنين في الفريق. وبعد ذلك، نعم، من المؤكد أن لقب الصانعين يمثل هدفاً لنا. وبصراحة، أعتقد أننا نستحقه. علاوة على ذلك، أعتقد أنه ينبغي لنا أيضاً إيجاد طريقة لتغيير نظام توزيع النقاط في البطولة، لأن لديك ماركيز الذي يستطيع بمفرده... لقد سمعت من قبل أن أربع دراجات أبريليا لا تكفي أحياناً للتغلب على ماركيز. وهذا صحيح، إنها الحقيقة"، هكذا اختتم حديثه.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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