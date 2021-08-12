ريد بُل رينغ تكشف عن مسار أكثر أمانًا للموتو جي بي

تصدّرت مستويات السلامة على الحلبة النمساويّة الواجهة على مدار العام الماضي على إثر ثلاثة سباقات متتالية يُرفع فيها العلم الأحمر بسبب حوادث جديّة جاء آخرها الأحد الماضي عندما اشتعلت ألسنة اللهب إثر الحادث الذي جمع داني بيدروسا ولورينزو سافادوري عند المنعطف الثالث.

أمّا الحادث الأكبر فقد وقع عند المنعطف الثاني الحالي الذي يُعتبر مجرّد ميلان إلى اليسار قبل التوجّه إلى المنعطف الثالث الأيمن وذلك عند احتكاك يوهان زاركو وفرانكو موربيديللي على سرعة تفوق 300 كلم/س ضمن جائزة النمسا الكبرى العام الماضي.

وتوجّهت درّاجتاهما حينها على سرعة عالية وبالكاد تفادتا الاصطدام بثنائيّ ياماها مافيريك فينياليس وفالنتينو روسي ضمن مشهد مروّع.

ومن أجل تكرار ذلك، وُضع حاجزٌ على الجهة الخارجيّة للمنعطف الثالث، بينما انطلقت المحادثات من أجل اعتماد تحسينات كبيرة للسلامة لموسم 2022.

مسار حلبة ريد بُل رينغ تصوير: مركز إعلام ريد بُل

وكشفت الحلبة اليوم الخميس عن تصاميم مسار معدّل سيُستخدم في الموتو جي بي بدءًا من العام المقبل.

وسيُغادر الدرّاجون المنعطف الأوّل بشطلٍ طبيعي ويُواصلون التسارع حتّى بلوغ منطقة ميلان المنعطف الثاني حاليًا التي ستُصبح منطقة كبح وسيعبرون بمنعطف مزدوج قبل المواصلة صعودًا للهضبة حتّى المنعطف الثالث.

ويهدف هذا التصكيك إلى خفض سرعة الاقتراب من المنعطف الثالث ومنع أيّة حوادث كبيرة مشابهة لحادث العام الماضي.

وستنطلق أعمال التشييد في نوفمبر من هذا العام.

في المقابل ستُواصل الفورمولا واحد اعتماد التصميم الحالي في المستقبل، بينما جاءت هذه التعديلات لتقتصر على بطولة الموتو جي بي.