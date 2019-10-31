روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي
اعترف فالنتينو روسي بأنّ الموسم الحالي الأسوأ في مسيرته مع ياماها يُعدّ "أفضل بقدر طفيف فقط" من موسمَيه الأصعب مع دوكاتي.
قبل سباقين من نهاية موسم 2019، يحتلّ روسي المركز السابع في ترتيب الدرّاجين مع 153 نقطة ومنصّتي تتويج في جُعبته حتّى الآن، ما يضعه على الطريق ليُنهي أسوأ موسم له مدافعًا عن ألوان ياماها والأقلّ تنافسيّة منذ الموسمين اللذين أمضاهما كدرّاجٍ لدوكاتي في 2011 و2012.
وقد عانى روسي طوال العام مع افتقار درّاجة ياماها للسرعة على المقاطع المستقيمة، ومن أجل الحفاظ على الإطار الخلفي، وهذا ما تسبّب في نهاية المطاف بتراجعه من صدارة مبكّرة لسباق أستراليا الماضي إلى المركز الثامن مع التلويح بالعلم الشطرنجي.
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وبمقارنة موسمه الحالي مع الوقت الذي أمضاه بين صفوف دوكاتي، اعترف روسي أنّ شعوره على درّاجة "ام1" ليس سيئًا بالمقارنة مع درّاجة الصانع الإيطالي "ديسموسيديتشي"، لكنّ وضعه الحالي ليس أفضل بكثير.
"صحيحٌ أنّ ذلك هو أسوأ موسم لي مع ياماها، على صعيد ترتيبي في البطولة وعدد منصّات التتويج والنقاط، لكنّه مختلف بالمقارنة مع فترتي بين صفوف دوكاتي، كونني أواجه مشاكل أخرى" قال روسي.
وأضاف: "أعاني كثيرًا مع السرعة على المقاطع المستقيمة، كون السرعة القُصوى بطيئة للغاية. وأعاني كذلك من معدّل تآكل الإطار الخلفي، لذلك يتراجع أدائي في النصف الثاني من السباق، لكنّ الشعور على الدرّاجة ليس سيئًا للغاية".
واختتم: "لذا يُعدّ هذا الموسم أفضل بعض الشيء من أصعب مواسمي مع دوكاتي. لكن علينا في المستقبل أن نكون أكثر تنافسيّة".
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روسي: 2019 "أفضل بقدر طفيف فقط" من أسوأ مواسمي مع دوكاتي
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