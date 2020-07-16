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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

روسي: 13 سباقًا عددٌ كافٍ لموسم "حقيقي" في 2020

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روسي: 13 سباقًا عددٌ كافٍ لموسم "حقيقي" في 2020
16-07-2020

أصرّ فالنتينو روسي نجم الموتو جي بي على أنّ خوض 13 سباقًا في 2020 سيكون كافيًا لاعتبار الموسم "حقيقيًا" نتيجة أزمة كورونا، مُشيرًا إلى أنّ البطولات السابقة بذات عدد السباقت لا تقلّ قيمتها على البطولات المعاصرة.

أجبر وباء كورونا الموتو جي بي على تأجيل جولتها الافتتاحيّة حتّى نهاية الأسبوع الجاري، حيث قلّصت دورنا سبورتس الشركة المروّجة للبطولة عدد السباقات من 20 إلى 13، حيث ستستضيف حلبات خيريز، وريد بُل رينغ، وميزانو، وأراغون، وفالنسيا جولتين لكلٍ منها.

وفي حين أنّ هناك مجالًا متبقيًا في الروزنامة لاستضافة ثلاثة سباقات إضافيّة خارج القارة الأوروبيّة في نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر المقبلين، فمن المرجّح أن يكون هذا الموسم الأقصر للموتو جي بي منذ 1995.

وقال روسي قبيل جائزة إسبانيا الكبرى الافتتاحيّة: "لم نكن متأكّدين من عدد السباقات في البداية. لذا عادة ما نخوض 19 أو 20 سباقًا. لكن في ذات الوقت إذا ما عدنا إلى فترة السبعينات والثمانينات، فإنّ المواسم كانت تتضمّن بين 8 و12 سباقًا حينها".

وأكمل: "ذلك يعني أنّ هذه البطولة ستكون قصيرة بالنسبة للحقبة المعاصرة، لكنّها كافية لتكون بطولة حقيقيّة".

وإلى جانب الضبابيّة المحيطة بالمزيد من السباقات، فإنّ الوضع المتعلّق بفيروس كورونا لا يزال يُهدّد السباقات الـ 13 الحاليّة. واعترف مارك ماركيز بطل العالم أنّه من "الغريب" عدم معرفة عدد السباقات في الموسم، لكنّ مقاربته ستبقى هي ذاتها مثل السابق.

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وقال بخصوص ذلك: "من الصعب والغريب عدم معرفة عدد السباقات التي سنخوضها بالضبط. لكنّ عقليّتي هي ذاتها. سأحاول إيجاد الأداء المثاليّ على كلّ حلبة، سأحاول عدم ارتكاب أيّة أخطاء مثلما فعلت العام الماضي. ذلك ما سأفعله".

وأكمل: "ستكون هذه الاستراتيجيّة ذاتها بالنسبة لـ 10، 13 أو 20 سباقًا: في حال كان بوسعي تحقيق خمس نقاط إضافيّة فسأفعل ذلك".

بدوره شاطر مافيريك فينياليس زميل روسي في صفوف فريق ياماها رأي ماركيز، لكنّه اعترف بأنّ كلّ سباقٍ سيكون "فريدًا"  بسبب الضبابيّة التي تكتنف وضع كورونا في القارة الأوروبيّة.

وقال الإسباني: "سيكون كلّ سباقٍ فريدًا كوننا لا نعلم إن كان الوضع سيتحسّن أو سيزداد سوءًا في المستقبل. لذا مثلما قال مارك فأعتقد بأنّه سيكون من المهمّ تحقيق أقصى قدر نقاط في كلّ سباق ومحاولة التواجد في الأمام".

واختتم بالقول: "سيكون ذلك الأمر الأساسيّ، إلى جانب عدم ارتكاب أيّة أخطاء في هذه البطولة".

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