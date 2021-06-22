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روسي يهدف إلى التسابق في الـ "جي تي 3" بعد اعتزاله الموتو جي بي

قال فالنتينو روسي أسطورة سباقات الموتو جي بي أنّه سيُواصل التسابق على الأرجح في عالم السيارات عند اعتزاله سباقات الدرّاجات الناريّة، واضعًا عينيه على منافسات الجي تي 3.

روسي يهدف إلى التسابق في الـ "جي تي 3" بعد اعتزاله الموتو جي بي

يخوض روسي بطل العالم تسع مرّات في بطولات الدرّاجات الناريّة موسم الـ 26 في الموتو جي بي ومن المرجّح أن يكون الأخير، كون عقده مع ياماها مع فريق بيتروناس الرديف ينتهي نهاية 2021.

وسيتّخذ روسي قراره بشأن مستقبله في العطلة الصيفيّة، لكنّه يمرّ بأسوأ مواسمه حتّى الآن باقتصاره على 15 نقطة من السباقات السبعة الأولى.

ويُعتقد بأنّ لروسي بند أداء في عقده مع ياماها عليه الإيفاء به في 2021 قبل خوض المحادثات بشأن 2022 وما بعده، ومن المرجّح أنّ ذلك مستبعد في الوقت الحاضر.

ولم يُخف روسي رغبته بمواصلة التسابق في السيارات بعد اعتزال الموتو جي بي، حيث عبّر عن اهتمامه بالمشاركة في سباق لومان 24 ساعة.

وبعد أن شارك بنجاح على متن سيارات فيراري في سباقات الـ "جي تي 3" في الأعوام الأخيرة، قال روسي أنّه من المرجّح أن يتسابق في تلك الفئة عندما يعتزل، بالرغم من أنّه لا يعلم أيّ سلسلة بعد.

وقال الإيطالي: "مثلما قلت دائمًا فإنّني عندما أنتهي من الموتو جي بي فإنّني أريد أن أتسابق على متن السيارات".

وأضاف: "اختبرت بعض سباقات الراليات لأنّني مغرمٌ بها. كما أنّني تسابقت ضمن بطولة العالم، لكنّ الراليات صعبة عليّ في نهاية المطاف كونها متطلّبة للغاية وأريد التسابق على الحلبات لأنّني أحبّذها أكثر".

وأردف: "لديّ خبرة في سباقات الجي تي 3 وهي فئة مثيرة للاهتمام لأنّ فيها الكثير من السيارات المصنعيّة المهمّة مثل فيراري، وبورشه وبنتلي وأستون مارتن".

وأكمل: "لذا أعتقد بأنّني سأتسابق على ذلك النوع من السيارات عندما أعتزل الموتو جي بي. لكن لا أعلم أيّ بطولة بصدق".

واختتم حديثه بالقول: "هناك فارق، كون هناك بطولة العالم للتحمّل، وهناك سباقات 24 ساعة والكثير من السباقات. لكنّني آمل التسابق هناك".

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