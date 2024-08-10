روسي يُهاجم قرار دوكاتي بالتعاقد مع ماركيز في الفريق المصنعي في الموتو جي بي

هاجم روسي أسطورة الموتو جي بي دوكاتي حيال تعاقدها مع مارك ماركيز للقيادة لصالحها فريقها المصنعي في 2025، قائلًا أنّ عواقب ذلك القرار كانت ضخمة.

يعتقد بطل العالم سبع مرّات في الفئة العليا أنّه كان يجب على دوكاتي منح الفرصة لدرّاجٍ من تشكيلتها الحاليّة من المواهب لمجاورة فرانشيسكو بانيايا في الموسم المقبل عوضًا عن ماركيز.

وكان الصانع الإيطالي قد اختار في البداية ترقية خورخي مارتن لتعويض إينيا باستيانيني، لكنّ تردّد ماركيز في الانضمام على براماك العام المقبل أجبرها على التراجع عن قرارها الأصلي ومنح المقعد لبطل العالم ستّ مرّات.

واتّخذ مارتن حينها قرارًا شجاعًا بمغادرة عائلة دوكاتي بأكملها والانتقال إلى أبريليا، بينما أنهت براماك كذلك شراكتها مع الحظيرة الإيطاليّة لتنضمّ إلى ياماها الموسم المقبل.

وبحديثه عن المسألة للمرّة الأولى، انتقد روسي، الذي كانت علاقته متوتّرة مع ماركيز خلال فترة تواجدهما معًا في الموتو جي بي، دوكاتي لمنحها الأولويّة للشهرة والنجاحات السابقة للإسباني في الوقت الذي كان بوسعها فيه اختيار درّاجٍ من تشكيلتها الحاليّة.

وقال الإيطالي لصحيفة "ليكيب" الفرنسيّة: "لم أفهم ذلك القرار. كان لدوكاتي نظام مثيرٌ للاهتمام، نظامٌ هرمي يسمح للدرّاجين اليافعين بالتقدّم".

وأكمل: "لذا تمّ ضمّ بيك، وكان مارتن وماركو بيزيكي بانتظاره كذلك. ومن ثمّ اختارت دوكاتي فجأة جلب مارك".

وأردف: "من الطبيعي أن يشعر الدرّاجون بالغدر. لم تعد لهم قيمة بين لحظة وأخرى، لذا لست متفاجئًا من اعتبارهم خيار ماركيز بمثابة مزحة".

ثمّ تابع: "كانت واحدة من عواقب ذلك (التعاقد مع ماركيز) كسر الشراكة مع براماك".

وسيُواجه بانيايا ماركيز مباشرة في العام المقبل، حيث يعتقد الكثيرون بأنّ ذلك سيكون اختبارًا كبيرًا للإيطالي الذي عزّز موقعه كأكثر الدرّاجين نجاحًا في تاريخ الصانع الإيطالي.

لكنّ روسي، الذي يعرف بانيايا جيّدًا بالنظر إلى تسابق الإيطالي لصالح فريقه "في.آر46" في الموتو جي بي، يعتقد بأنّ صاحب الـ 27 عامًا متجهّزٌ لوجود هكذا زميلٍ قويٍ بجواره في 2025.

وقال: "بيكو جاهز. إنّه يُحدث الفارق وتمكّن من رفع المستوى والسقف. إنّه بطل عالم مرّتين وهو يُقاتل على اللقب الثالث، لكن برأيي لم يحتج لوجود مارك بجواره في المرآب لإثبات أنّه الرقم 1".

ويُحافظ روسي على علاقة مقرّبة بدوكاتي، حيث تمّت ترقية فريقه "في.آر46" إلى مرتبة فريقٍ مدعومٍ مصنعيًا في 2025، وسيحصل على درّاجة "جي.بي25" واحدة كجزء من الصفقة.