روسي ينفي اعتزاله الموتو جي بي ويؤكّد اقترابه من إبرام صفقة جديدة

يتّجه روسي للانضمام إلى فريق بيتروناس ياماها ليُجاور فرانكو موربيديللي في 2021، بالرغم من أنّ الصفقة لم يتمّ الاتّفاق عليها بشكلٍ كامل بعد، كون بعض التفاصيل المتعلّقة بطاقمه يتمّ العمل على حلّها بين فريق بيتروناس وياماها.

وفي حين أنّ الإعلان عنها قد يتمّ خلال جائزة سان مارينو الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، أشارت بعض الشائعات التي أطلقها موقع سبيدويك إلى أنّ روسي سيعتزل وسيحلّ أندريا دوفيزيوزو مكانه على الدرّاجة الثانية في فريق بيتروناس.

وقال الإيطاليّ حول تلك الشائعات: "كلّا، ليست صحيحة. الوضع كما هو عليه منذ أسبوعين أو ثلاثة".

وأضاف: "نأخذ وقتنا مع ياماها كوننا لسنا في عجلة من أمرنا ولدينا بعض الجوانب لحلّها".

وأكمل: "لكنّنا قريبون للغاية من التوقيع وسأتسابق مع بيتروناس ياماها العام المقبل".

وأردف: "أودّ القول أنّني متأكّدٌ من ذلك بنسبة 99 بالمئة كوني لم أوقّع بعد، لكنّني أعتقد بأنّنا قد نُعلن عن ذلك في برشلونة ربّما".

وستكون جائزة سان مارينو الكبرى أولى الجولات التي تستضيف جماهير في 2020، حيث يأمل المنظّمون حضور 10 آلاف مشجّع كلّ يوم.

ويعتقد روسي بأنّ ذلك سيجعل السباق "مميّزًا" أكثر: "دائمًا ما يكون من المميّز التسابق في ميزانو كون الكثير من الدرّاجين يعتبرون هذه بمثابة جائزة موطننا، إذ أسكن على بُعد 10 كلم من هنا".

وأضاف: "ترعرعت على هذه الحلبة. تغيّرت الحلبة كثيرًا، لكنّها تبقى مميّزة لأنّ هذا سيكون السباق الأوّل بحضور الجمهور".