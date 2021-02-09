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روسي ينتقد سماح الموتو جي بي لماركيز بالعودة في خيريز

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روسي ينتقد سماح الموتو جي بي لماركيز بالعودة في خيريز

اعترف فالنتينو روسي أنّه "لا يفهم" سبب سماح دورنا سبورتس مروّجة بطولة العالم للموتو جي بي لمارك ماركيز بالعودة إلى القيادة بعد أيّام قليلة من كسره ليده في خيريز العام الماضي.

كسر ماركيز يده اليمنى خلال حادث قوي في السباق الافتتاحيّ للموسم في إسبانيا وخضع لعمليّة جراحيّة مباشرة إثر ذلك، وسُمح له بالعودة إلى القيادة نهاية الأسبوع التالي ضمن جائزة الأندلس الكبرى.

لكنّ ذلك فاقم إصابته وتسبّب لاحقًا في خضوعه لعمليّتين إضافيّتين في بقيّة العام، ليتخلّف بطل العالم ستّ مرّات عن كامل الموسم.

وضمن حوارٍ مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطاليّة، قال روسي أنّ دورنا كسرت قواعدها الخاصة التي اعتُمدت لمنع الدرّاجين المتسرّعين للعودة وذلك على إثر عودة خورخي لورينزو في 2013 بعد 48 ساعة من خضوعه لعمليّة جراحيّة إثر كسرٍ في عظم الترقوة.

وقال الإيطاليّ: "كان الخطأ هو الرغبة في العودة للتسابق سريعًا جدًا بعد العمليّة، ولا أتفهّم لماذا سمحوا بحدوث ذلك".

وأضاف: "كان الدكتور كلاوديو كوستا رائدًا، إذ أحدث ثورة في العلاج وقلّص فترة الراحة".

وأكمل: "لذا بعد عودة لورينزو السريعة جدًا في أسين في 2013، اعتمدت دورنا قوانين لتفادي إقدام البعض على مجازفات مفرطة".

ثمّ أردف: "بالنسبة لعودة ماركيز، فقد كان ذلك مفاجئًا ولم يسبق أن حدث ذلك".

ومن المرجّح أن تتسبّب آخر عمليّات ماركيز – التي أُجريت في ديسمبر – في استبعاده من المشاركة في السباقات الافتتاحيّة من موسم 2021، بالرغم من أنّ هوندا لم تحدّد رسميًا بعد مدّة تعافيه.

ويعتقد روسي أنّ ماركيز سيعود "بذات القوّة التي كان عليها"، لكنّه استبعد أن يكون "الدرّاج الأقوى" مباشرة واعترف بأنّه من "المستحيل" أن "يُسامحه" حيال أحداث 2015.

ولا يزال الإيطالي يعتقد بأنّ ماركيز تآمر مع لورينزو لضمان خسارة روسي لقب 2015 (ولم تكن هناك أدلّة على ذلك) وهو ما أدّى حينها إلى واقعتهما سيّئة الذكر في سيبانغ.

وقال روسي: "آسفٌ لأنّه غير قادرٍ على القيادة. لو تعافى فسيعود بذات القوّة التي كانت عليها سابقًا".

وأكمل: "لا يُمكنني أن أسامحه على ما فعله معي. عندما أتذكّر تلك الأيّام، فإنّني أواجه مشاعر مماثلة لتلك التي واجهتها حينها بالرغم من مرور ستّة أعوام".

وأردف: "من الصعب أن يتغيّر ذلك يومًا ما".

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