روسي يعود إلى منافسات الموتو جي بي في بقيّة جائزة أوروبا الكبرى

أُصيب بطل العالم تسع مرّات بفيروس كورونا قبيل سباقَي أراغون الشهر الماضي وأُجبر على البقاء في عزلٍ صحي في منزله في إيطاليا.

وكان تحليل درّاج ياماها إيجابيًا يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع وهو ما دفع الصانع الياباني لاستدعاء درّاجه في السوبربايك غاريت غيرلوف كبديلٍ محتملٍ له.

واجتاز روسي تحليل فيروس كورونا أمسٍ الخميس في إيطاليا وكان بوسعه مغادرة الحجر الصحيّ والتوجّه إلى فالنسيا، حيث خضع صباح اليوم لتحليلٍ ثان.

وبسبب الوقت اللازم لمعالجة التحليل، أُجبر روسي على عدم المشاركة في مجريات الجمعة.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ روسي حصل على الضوء الأخضر للقيادة في بقيّة مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

وتأتي عودة روسي إلى المنافسات في ظلّ جدلٍ واسعٍ بشأن فريقه ياماها، وذلك بعد اعتباره مذنبًا على صعيد استخدام محرّكات غير قانونيّة في الجولة الأولى من الموسم.

وكانت ياماها قد خرقت قانون تجميد المحرّكات قبل جولة خيريز الافتتاحيّة من أجل تركيب صمامات جديدة على بعض محرّكاتها لأسباب تتعلّق بالموثوقيّة.

وتصرّ ياماها على أنّها لم تفعل ذلك بـ "نوايا سيّئة"، وأنّ الصمامات التي غيّرتها كانت ذات تصميم مطابقٍ للنسخة التي تقدّمت بها للمصادقة قبل بداية الموسم.

فضلًا عن ذلك فإنّ مافيريك فينياليس سينطلق من خطّ الحظائر في سباق الأحد بعد أن أُجبرت ياماها على تجاوز عدد محرّكاته المسموح بها وركّبت محرّكًا سادسًا على درّاجته.