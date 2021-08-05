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روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي

أعلن أسطورة سباقات الموتو جي بي فالنتينو روسي اعتزاله مع نهاية موسم 2021 بعد مسيرة مظفّرة مليئة بالنجاحات.

روسي يُعلن اعتزاله سباقات الموتو جي بي

ضمن مؤتمرٍ صحفي استثنائي عُقد اليوم الخميس قبيل انطلاق مجريات عطلة نهاية أسبوع جائزة ستيريا الكبرى، أعلن "الدكتور" اعتزاله المنافسات مع نهاية الموسم الجاري.

وبعد مسيرة امتدّت لـ 26 موسمًا، أصبح فيها روسي من بين الرياضيين الأكثر تتويجًا في عالم سباقات المحرّكات، أحرز الإيطالي سبعة ألقابٍ في الفئة العليا إلى جانب لقبَين آخرَين في فئتَي 250 و125 سم مكعّب.

وأحرز الإيطالي 115 انتصارًا من أصل 414 انطلاقة، وجاءت 89 من تلك الانتصارات في الفئة العليا، بينما بلغ رصيد منصّات تتويجه 235.

وبعد خسارة مقعده في الفريق المصنعيّ لياماها لموسم 2021، اختار روسي مواصلة مسيرته هذا الموسم من خلال دعمٍ من ياماها في صفوف فريق بيتروناس الرديف، لكنّ موسمه كان الأسوأ له حتّى الآن بعد ان اقتصر على 19 نقطة في السباقات التسعة الأولى.

نتيجة لذلك بدا اعتزاله مرجّحًا بقوّة منذ بدء العطلة الصيفيّة، بالرغم من أنّ إمكانيّة تسابقه لصالح فريقه الخاص "في.آر46 دوكاتي" بقت قائمة لموسم 2022.

وسيتواصل إرث الإيطالي من خلال أكاديميّته للدرّاجين اليافعين والتي ساعدت العديد من المواهب الشابة على بلوغ الفئة العليا، إلى جانب تشكيل فريقه "في.آر46" الذي سيُسجّل مشاركته الأولى العام المقبل.

وبعد أن تغزّل بفكرة الانتقال إلى الفورمولا 1 في بداية الألفيّة، وشارك في عددٍ من أحداث سباقات السيارات، أشار روسي إلى رغبته في التسابق على سيارات الجي تي 3 بعد اعتزاله الموتو جي بي، ومن المرجّح أن يُشارك في سباق لومان 24 ساعة في المستقبل.

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موتو جي بي: ناشئ أكاديميّة فالنتينو روسي يتّجه للانضمام إلى فريق "اس.آر.تي"

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