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روسي يُشيد بأداء بيدروسا "المثير" لدى عودته إلى الموتو جي بي

أشاد فالنتينو روسي بعودة داني بيدروسا "المثيرة" عبر مشاركته ببطاقة دعوة من "كاي تي ام" ضمن جائزة ستيريا الكبرى، وذلك بعد أدائه القويّ اليوم السبت.

روسي يُشيد بأداء بيدروسا "المثير" لدى عودته إلى الموتو جي بي

اعتزل بيدروسا الموتو جي بي نهاية موسم 2018 واستلم دور درّاج الاختبارات الرسمي لكاي تي ام، لكنّه تردّد منذ ذلك حيال فكرة التسابق مجدّدًا.

لكنّه سجّل أخيرًا عودته إلى التسابق نهاية هذا الأسبوع عبر بطاية دعوة في النمسا، وهو الحضور الأوّل له في جائزة كبرى على درّاجة غير هوندا.

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وتأهّل درّاج "كاي تي ام" في المركز الـ 14 وكان على بُعد عُشرين من الثانية فقط عن العبور إلى القسم الثاني من التصفيات.

وسار روسي خلال التجارب الحرّة والقسم الأوّل من التصفيات خلف بيدروسا وبدا معجبًا بمدى سرعته بعد هكذا توقّف طويل.

وقال الإيطالي: "أعتقد بأنّ داني سجّل عودة مثيرة للإعجاب وكان سريعًا على الدوام وتنافسيًا. خاصة خلال التجارب الحرّة فقد كان سادسًا على ما أعتقد".

وأضاف: "تبعته وتبعني على المسار خلال التجارب الحرّة، لذا أرى أسلوب داني الكلاسيكي، قيادة نظيفة جدًا وقويّة عند الكبح، يقود بسلاسة كبيرة".

وأردف: "يبدو كما لو أنّه واصل التسابق. صحيحٌ أنّه يبدو أنّ لديه درّاجة العام المقبل، لذا يبدو أنّ الدرّاجة تنافسيّة وهم يكملون الكثير من الاختبارات هنا. لذا هو جاهزٌ للتسابق هنا على هذه الحلبة بناءً على ذلك".

وأكمل: "لكن في جميع الأحوال أثبت سرعته بعد ثلاثة أعوام من الغياب عن حلبات السباق وذلك مثيرٌ للإعجاب، لذا تهانيّ لداني".

من جانبه اعترف بيدروسا بمعاناته لتقديم لفّة مثاليّة، مُشيرًا إلى أنّه "شاهد ما أراد مشاهدته" من عودته.

وقال حيال ذلك: "من الجيّد تقديم وتيرة مشابهة للآخرين والتواجد في الوسط تقريبًا".

وأضاف: "الأداء متقاربٌ جدًا هذه الأيّام، لذا خطأ واحد في منعطف واحد وستكون بعيدًا. لذا من المهمّ تقديم لفّة مثاليّة، كان بوسعي رؤية ذلك قبل التصفيات".

وأكمل: "بالرغم من أنّني حاولت تقديم أفضل لفّة ممكنة، إلّا أنّ ذلك كان صعبًا عليّ. كنت جيّدًا في الكبح، لكن ليس في الانعطاف".

واختتم بالقول: "حصلت على رؤية أوضح الآن، لا يزال أمامي السباق، لكنّني شاهدت ما أردت مشاهدته. حصلت على الصورة الأكبر لما كنت أفتقدته من عدم التسابق. أصبحت الخطوة المقبلة واضحة بالنسبة لي".

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