روسي يشكّك في "احترام" بعض الدرّاجين في الموتو جي بي

دُفع درّاج بيتروناس ياماها جانبًا من قبل بيندر في المراحل الأخيرة من سباق الأحد الماضي الافتتاحيّ لموسم 2021 عند المنعطف الأوّل، بالرغم من أنّ روسي أكمل السباق متقدّم على درّاج كاي تي ام بمركزين عند خطّ النهاية بحلوله في المرتبة الـ 12.

ولم تتطلّب الحادثة تدخّل إدارة السباق، بينما لا يعتقد بيندر بأنّ أيّ احتكاكٍ وقع بينهما.

وقال الجنوب أفريقي بعد السباق: "اقتربنا من بعضنا عند المنعطف الأوّل، لكن لم يحدث أيّ احتكاك".

وأضاف: "اقتربت منه لكنّه سرّح المكابح وسرّحت مكابحي كذلك. كان الوضع متقاربًا جدًا لكن لم يحدث احتكاك، كانت مناوشة نظيفة بما فيه الكفاية".

وعندما سُئل حيال الحادثة وإذا ما كان مستوى الاحترام في صفوف درّاجي الوسط قد تغيّر على مرّ الأعوام قبيل انطلاق جائزة الدوحة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، قال روسي أنّ بيندر والدرّاجين الآخرين أمثاله "لا يكترثون لمنافسيهم" في السباقات.

وقال حيال ذلك: "لا يعتمد الأمر كثيرًا على المركز بالنسبة لي، لكن يعتمد كثيرًا على الدرّاجين المختلفين".

وأضاف: "لديك الكثير من الدرّاجين الذين يكونون أكثر نظافة ويكنون الكثير من الاحترام لمنافسيهم".

وأردف: "ولديك درّاجون آخرون مثل بيندر الذين يقودون بشراسة أكبر ولا يكترثون لمنافسيهم".

ثمّ تابع: "لو حاولت غلق الخطّ فإنّه يُسرّح المكابح، ولو لم تتحرّك فسيصطدم بك ويدفعك خارج المسار. لكن يبدو أنّ الأمر أصبح هكذا الآن".

وأكمل: "ربّما كلمة احترام كبيرة جدًا في هذه الحالة، لكن من الصعب فهم الحدود كونه في السابق قد تلمس درّاجًا ما، لكنّك لا تُحاول لمسه. أمّا الآن فإن بعض الدرّاجين يُفكّرون فقط في سباقهم وليس في الآخرين".

وشهد روسي العديد من العلاقات المتعكّرة طول مسيرته الممتدّة لـ 26 عامًا في الموتو جي بي، وعندما سُئل عن سبب حدوث ذلك بشكلٍ مكثّف في الحقبة المعاصرة في الموتو جي بي، قال روسي أنّ الجدل قد يتسبّب في إجهادك في غضون أسابيع قليلة.

وقال الإيطالي: "اختبرت ذلك بنفسي لأنّني تسابقت لفترة طويلة جدًا".

وأضاف: "تغيّر الوضع الآن وهناك الكثير من الكاميرات والضغط من الخارج، ولا يُمكنك التصرّف على ذلك النحو بعد الآن، كونك لو فعلت شيئًا مماثلًا لما كان عليه الوضع في التسعينات فإنّ الجدل سيُجهدك في غضون أسابيع قليلة".

وأكمل: "عليك أن تتصرّف، أو أن تتظاهر، بطريقة صحيحة سياسيّة، كون العالم يسير بتلك الطريقة الآن".

واختتم بالقول: "أو أن تكون أكثر ذكاءً، لكنّني لا أعتقد بأنّ الأيّام الخوالي ستعود مطلقًا".