روسي يشعر كما لو أنّه يافعٌ مجدّدًا بعد أدائه القويّ في تجارب ميزانو

عانى روسي لتقديم وتيرة قويّة في سباقَي النمسا الشهر الماضي، حيث حلّ خامسًا في جائزة النمسا الكبرى بينما اكتفى بالمركز التاسع في جائزة ستيريا الكبرى بسبب ضعف طاقة محرّك ياماها.

ومن المتوقّع أن يكون الصانع الياباني أفضل حالًا في ميزانو بالنظر إلى طبيعة المسار والأسفلت الجديد الذي يُوفّر تماسكًا أعلى.

وأكملت ياماها تجارب الجمعة في المركزين الأوّل والثاني في الجدول المزدوج عبر فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس، بينما كان روسي في المركز السادس على بُعد 0.543 ثانية.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان سعيدًا بتأديته القويّة بعد السباقات الصعبة الشهر الماضي، أجاب: "سأحاول شرح ذلك: بالنسبة للنمسا فقد شعرت كما لو أنّني بعمر الـ 50".

وأضاف: "أمّا هنا في ميزانو، فأشعر كما لو أنّني في الـ 30. لذا فالشعور مختلفٌ بالكامل".

وأردف: "كنّا سريعين هنا في ميزانو العام الماضي، لكنّنا احتجنا لزيارة الحلبة لمعرفة إن كنّا لا نزال كذلك، كون الوضع التقنيّ في الموتو جي بي يتغيّر سريعًا".

وتابع: "خاض المصنّعون الآخرون الكثير من التجارب هنا: دوكاتي، أبريليا، كاي تي ام".

وأكمل: "لكن يبدو أنّ درّاجة ام1 تنافسيّة وأمامنا الكثير من العمل لإنجازه، لكنّني أشعر بأنّني يافعٌ أكثر بالمقارنة مع النمسا".

واعترف روسي بأنّ تقديم لفّة نظيفة سيكون عاملًا في منافسته على منصّة التتويج في سباق الأحد، لكنّه يشعر بأنّ هناك "حافزًا آخر" في الفريق بعد سباقَي النمسا الصعبين.

وقال: "الأمر الأهمّ هو أنّ درّاجتنا تنافسيّة جدًا، ونحن أكثر قوّة ممّا كنّا عليه في النمسا، يُمكننا المنافسة على أعلى المراكز".

وأكمل: "ذلك يجعل الوضع مختلفًا ويوفّر حافزًا مختلفًا بالكامل".