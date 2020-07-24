روسي يشعر بأنّه أقوى ممّا كان عليه نهاية الأسبوع الماضي في خيريز

عانى روسي من بداية صعبة لموسم 2020 على الحلبة الإسبانيّة نهاية الأسبوع الماضي بعد أن تأهّل في المركز الـ 11 وانسحب من السباق بعد ظهور ضوء تحذيري على درّاجته "ام1".

لكنّ صاحب الـ 41 عامًا بدأ عطلة نهاية أسبوع جائزة الأندلس الكبرى بشكلٍ جيّد بعد أن أتمّ ثنائيّة ياماها خلف زميله مافيريك فينياليس في الحصّة الأولى.

وأتبع الإيطاليّ ذلك بثامن أسرع الأزمنة في الحصّة الثانية، لكنّه يبقى ثانيًا في جدول الأزمنة المزدوج.

وقال حيال يومه: "حاولنا العمل على الإطار المستهلك في فترة ما بعد الظهر مثل المعتاد. لديّ شعورٌ جيّد اليوم لأنّنا غيّرنا إعدادات الدرّاجة، أشعر بالمزيد من الراحة، ويُمكنني القيادة بشكلٍ أفضل. كنت أسرع على صعيدَي وتيرة السباق واللفّة الواحدة".

وأردف: "دائمًا ما كنت أعاني أكثر في فترة ما بعد الظهر، لكنّ الوضع صعبٌ على الجميع، لكن يبدو أنّنا أقوى من الأسبوع الماضي".

واستخدم روسي وفينياليس إطارًا أماميًا ليّنًا في سباق خيريز الأحد الماضي في الوقت الذي اختار فيه الجميع إطار "هارد"، لكنّ روسي يعتقد بأنّ خيار الإطار سيكون مفتوحًا أكثر هذه المرّة بالنظر إلى تحسّن حالة المسار.

مافيريك فينياليس، ياماها تصوير: صور موتورسبورت

من جانبه قال فينياليس حيال يومه: "أردنا العمل على ظروف السباق في فترة ما بعد الظهر، خاصة على صعيد الشعور عندما يكون المسار زلقًا. توصّلت إلى بعض التحسينات منذ نهاية الأسبوع الماضي".

وأردف: "قدّمت زمنًا جيّدًا هذا الصباح وبمجهود سهلٍ، كما عملت كثيرًا على الإطار الأماميّ القاسي. أشعر أنّني أفضل بكثيرٍ الآن بالمقارنة بين يومَي الجمعة".

في المقابل كان أداء فابيو كوارتارارو الفائز بالجولة الافتتاحيّة خافتًا، حيث حلّ في المركز الـ 14 وأمضى أغلب يومه وهو يعمل على الأنظمة الإلكترونيّة لياماها.

وقال الفرنسيّ الشاب: "قلنا بالأمس بأنّنا سنتعامل مع هذا اليوم كيوم تجارب، كوننا نعلم أنّ لدينا وتيرة جيّدة منذ الأسبوع الماضي. شعوري رائع وأنا سعيدٌ بالدرّاجة وسنبدأ غدًا بالتفكير في الأزمنة".

وأردف: "من الرائع العودة إلى ذات الحلبة، تعلم أنّ بوسعك اختبار بعض الأشياء المختلفة يوم الجمعة، لكن كانت إعدادات يوم الأحد الماضي جيّدة في جميع الأحوال".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا وجدنا بعض الحلول الجيّدة. كان يومًا إيجابيًا ومن الرائع العودة إلى خيريز".