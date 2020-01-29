تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي يشرح سبب عدم التزامه بصفقة مبكّرة مع ياماها

المشاركات
التعليقات
روسي يشرح سبب عدم التزامه بصفقة مبكّرة مع ياماها
29-01-2020

قال فالنتينو روسي أنّ قراره بعدم الاقدام على الالتزام بتمديد عقده مع ياماها في الموتو جي بي حتّى مرحلة لاحقة من الموسم جاءت بسبب "حاجته لأجوبة" حيال أدائه.

سيفقد بطل العالم تسع مرّات في الموتو جي بي مقعده في صفوف ياماها لصالح فابيو كوارتارارو لموسم 2021، وذلك بعد أن أعلن الصانع الياباني اليوم الأربعاء عن تعاقده معه لمُجاورة مافيريك فينياليس.

وكانت ياماها قد طلبت من روسي اتّخاذ قراره في بداية العام، لكنّه أراد الانتظار حتّى إتمام بعض السباقات في موسم 2020 لرؤية مستواه التنافسيّ كونه لم يفز بعد منذ سباق هولندا 2017، وعانى من موسم صعب في 2019 اقتصر فيه على منصّتَي تتويج.

ويدخل الإيطالي الموسم الجديد برئيس طاقم جديد وهو دافيد مونوز، الذي قدم من فريق روسي في الموتو 2، واعترف بأنّه يسعى لمواصلة التسابق.

وفي حال اختار ذلك فإنّ ياماها التزمت بتزويده بدرّاجة مصنعيّة ودعمٍ كامل، حيث من المرجّح أن يحدث ذلك في صفوف فريق بيتروناس.

اقرأ أيضاً:

وبتعليقه على إعلان الأربعاء، قال روسي: "نتيجة عددٍ من الأسباب التي فرضها سوق الدرّاجين، طلبت منّي ياماها في بداية العام اتّخاذ قراري بشأن مستقبلي".

وأضاف: "وبشكلٍ يستقيم مع ما قلته العام الماضي، فقد أكّدت أنّني لا أريد التسرّع في اتّخاذ قرار وحاجتي للمزيد من الوقت".

وأكمل: "عملت ياماها وفق ذلك وأتمّت المفاوضات الجارية. من الواضح أنّه بعض التغييرات التقنيّة الماضية ومن خلال قدوم رئيس طاقمي الجديد، فإنّ هدفي الأوّل هو أن أكون تنافسيًا هذا العام وأواصل مسيرتي كدرّاجٍ للموتو جي بي في 2021".

وواصل شرحه بالقول: "لكن قبل ذلك أحتاج للحصول على بعض الأجوبة التي لا يُمكن سوى للمسار وبعض السباقات الأولى تقديمها لي. أنا سعيدٌ بأنّ ياماها جاهزة لدعمي على جميع الأصعدة ومنحي درّاجة مصنعيّة وعقدًا مصنعيًا، في حال اخترت المواصلة".

 ثمّ تابع: "سأبذل قصارى جهدي في التجارب الأولى مع فريقي لأكون جاهزًا في بداية الموسم".

من جانبه وصف لين جارفيس مدير فريق ياماها قرار روسي بـ "المُتفهّم بالكامل"، لكن تعيّن عليه التحرّك لضمان خدمات فينياليس وكوارتارارو في تشكيلة الفريق المصنعيّ في ظلّ سعي بعض الفرق المنافسة وراء خدماتهما، حيث ارتبط الأوّل بدوكاتي في الأشهر القليلة الماضية.

وفي حال قرّر روسي الاعتزال في نهاية 2020، فإنّ جارفيس قال أنّ ياماها ستُواصل "توسيع" تعاونها مع أكاديميّة "في.آر46" للدرّاجين.

وقال البريطاني: "إن كان واثقًا وواصل التسابق فسنوفّر له درّاجة ام1 بمواصفات مصنعيّة، إلى جانب دعمٍ هندسي كامل".

وأكمل: "أمّا إن اختار الاعتزال، فسنواصل توسيع تعاوننا خارج المسار مع برنامج تدريب الدرّاجين اليافعين وأكاديميّة الدرّاجين ومعسكر ياماها في.آر46، ومعه كسفير لعلامة ياماها".

واختتم بالقول: "كلّ تلك تكهّنات في جميع الأحوال – أمامنا الآن موسمٌ كامل ويُمكنني أن أضمن لمشجّعي فالنتينو أنّه سيحصل على كامل دعمنا كلّ يوم إلى أن يُقرّر الاعتزال".

المقال التالي
أبريليا: إيقاف يانوني الطويل قد يؤثر على عقده

المقال السابق

أبريليا: إيقاف يانوني الطويل قد يؤثر على عقده
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح

48د
2
فورمولا 1

ألونسو: لدى هاميلتون نقاط ضعفٍ لم يتمّ استغلالها بعد

3
فورمولا 1

ويليامز تعيّن مهندسين من ريد بُل ورينو في مناصب تقنية

4
فورمولا 1

مرسيدس تُكمل التشغيل الأوّل لسيارتها لموسم 2020 في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

ماركو: غاسلي لديه ما يؤهّله للعودة من جديد إلى ريد بُل

أحدث الأخبار

روسي يشرح سبب عدم التزامه بصفقة مبكّرة مع ياماها
MGP

روسي يشرح سبب عدم التزامه بصفقة مبكّرة مع ياماها

أبريليا: إيقاف يانوني الطويل قد يؤثر على عقده
MGP

أبريليا: إيقاف يانوني الطويل قد يؤثر على عقده

رسميًا: كوارتارارو ينتقل إلى ياماها ليُجاور فينياليس في 2021
MGP

رسميًا: كوارتارارو ينتقل إلى ياماها ليُجاور فينياليس في 2021

موتو جي بي: كوارتارارو يتّجه لأخذ مكان روسي ضمن صفوف ياماها في 2021
MGP

موتو جي بي: كوارتارارو يتّجه لأخذ مكان روسي ضمن صفوف ياماها في 2021

فينياليس يُجدد عقده مع ياماها لموسمين إضافيين في الموتو جي بي
MGP

فينياليس يُجدد عقده مع ياماها لموسمين إضافيين في الموتو جي بي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.