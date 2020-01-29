روسي يشرح سبب عدم التزامه بصفقة مبكّرة مع ياماها

سيفقد بطل العالم تسع مرّات في الموتو جي بي مقعده في صفوف ياماها لصالح فابيو كوارتارارو لموسم 2021، وذلك بعد أن أعلن الصانع الياباني اليوم الأربعاء عن تعاقده معه لمُجاورة مافيريك فينياليس.

وكانت ياماها قد طلبت من روسي اتّخاذ قراره في بداية العام، لكنّه أراد الانتظار حتّى إتمام بعض السباقات في موسم 2020 لرؤية مستواه التنافسيّ كونه لم يفز بعد منذ سباق هولندا 2017، وعانى من موسم صعب في 2019 اقتصر فيه على منصّتَي تتويج.

ويدخل الإيطالي الموسم الجديد برئيس طاقم جديد وهو دافيد مونوز، الذي قدم من فريق روسي في الموتو 2، واعترف بأنّه يسعى لمواصلة التسابق.

وفي حال اختار ذلك فإنّ ياماها التزمت بتزويده بدرّاجة مصنعيّة ودعمٍ كامل، حيث من المرجّح أن يحدث ذلك في صفوف فريق بيتروناس.

وبتعليقه على إعلان الأربعاء، قال روسي: "نتيجة عددٍ من الأسباب التي فرضها سوق الدرّاجين، طلبت منّي ياماها في بداية العام اتّخاذ قراري بشأن مستقبلي".

وأضاف: "وبشكلٍ يستقيم مع ما قلته العام الماضي، فقد أكّدت أنّني لا أريد التسرّع في اتّخاذ قرار وحاجتي للمزيد من الوقت".

وأكمل: "عملت ياماها وفق ذلك وأتمّت المفاوضات الجارية. من الواضح أنّه بعض التغييرات التقنيّة الماضية ومن خلال قدوم رئيس طاقمي الجديد، فإنّ هدفي الأوّل هو أن أكون تنافسيًا هذا العام وأواصل مسيرتي كدرّاجٍ للموتو جي بي في 2021".

وواصل شرحه بالقول: "لكن قبل ذلك أحتاج للحصول على بعض الأجوبة التي لا يُمكن سوى للمسار وبعض السباقات الأولى تقديمها لي. أنا سعيدٌ بأنّ ياماها جاهزة لدعمي على جميع الأصعدة ومنحي درّاجة مصنعيّة وعقدًا مصنعيًا، في حال اخترت المواصلة".

ثمّ تابع: "سأبذل قصارى جهدي في التجارب الأولى مع فريقي لأكون جاهزًا في بداية الموسم".

من جانبه وصف لين جارفيس مدير فريق ياماها قرار روسي بـ "المُتفهّم بالكامل"، لكن تعيّن عليه التحرّك لضمان خدمات فينياليس وكوارتارارو في تشكيلة الفريق المصنعيّ في ظلّ سعي بعض الفرق المنافسة وراء خدماتهما، حيث ارتبط الأوّل بدوكاتي في الأشهر القليلة الماضية.

وفي حال قرّر روسي الاعتزال في نهاية 2020، فإنّ جارفيس قال أنّ ياماها ستُواصل "توسيع" تعاونها مع أكاديميّة "في.آر46" للدرّاجين.

وقال البريطاني: "إن كان واثقًا وواصل التسابق فسنوفّر له درّاجة ام1 بمواصفات مصنعيّة، إلى جانب دعمٍ هندسي كامل".

وأكمل: "أمّا إن اختار الاعتزال، فسنواصل توسيع تعاوننا خارج المسار مع برنامج تدريب الدرّاجين اليافعين وأكاديميّة الدرّاجين ومعسكر ياماها في.آر46، ومعه كسفير لعلامة ياماها".

واختتم بالقول: "كلّ تلك تكهّنات في جميع الأحوال – أمامنا الآن موسمٌ كامل ويُمكنني أن أضمن لمشجّعي فالنتينو أنّه سيحصل على كامل دعمنا كلّ يوم إلى أن يُقرّر الاعتزال".