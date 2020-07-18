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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس

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روسي يشرح "المشكلة الرئيسيّة" وراء الفجوة بينه وبين فينياليس
من قبل:
18-07-2020

قال فالنتينو روسي أنّ المشكلة الأساسيّة التي يُواجهها بالمقارنة مع زميله في صفوف ياماها مافيريك فينياليس هي الكبح، لكنّه يُصرّ على أنّ البيانات تُظهر أنّ جميع درّاجي "ام1" يقودون بشكلٍ "متشابه".

عانى روسي طوال عطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى حتّى الآن على متن درّاجة ياماها الجديدة، حيث اعترف بأنّ مشاكله على صعيد ضعف التماسك في الإطار الخلفيّ واهتراء الإطار سريعًا على المسافات الطويلة تُواصل إعاقته منذ الأعوام الماضية.

وبالرغم من أنّه حسّن توازن درّاجته بعد يوم الجمعة، إلّا أنّ الإيطالي تأهّل في المركز الـ 11 فقط متخلّفًا بثانية عن فابيو كوارتارور صاحب قطب الانطلاق الأوّل ودرّاج بيتروناس ياماها.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد لاحظ أيّ شيء في بيانات فينياليس أو كوارتارارو يفسّر سبب تفوّقهما بكلّ ذلك الفارق، قال روسي: "كان هناك فارقٌ كبيرٌ بالأمس لأنّني لم أشعر بتوازنٍ جيّد على الدرّاجة".

وأكمل: "لكنّنا تحسّنا اليوم. عندما ننظر في البيانات فإنّنا متشابهون للغاية بكلّ صدق. هم أقوياء في كلّ مكان".

وأردف: "عادة ما يكون مافيريك سريعًا جدًا في الكبح. ويبدو أنّه قادرٌ على إيقاف الدرّاجة بشكلٍ أفضل منّي بقليل. تلك هي المشكلة الأساسيّة".

ثمّ تابع: "تحسّنا كثيرًا بالمقارنة مع الأمس، لكنّنا نحتاج للمزيد. سأحاول العمل مع دافيد مونوز (رئيس طاقمه)، لكنّنا نحتاج لبعض الوقت لتحقيق خطوة".

وأضاف: "كوارتارارو وفينياليس ومارك ماركيز أقوياء جدًا في الوقت الحاضر. وبالنسبة لياماها فإنّ كوارتارارو ومافيريك يقودان بشكلٍ جيّدٍ جدًا".

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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