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موتو جي بي / جائزة الدوحة الكبرى / أخبار عاجلة

روسي يتحدث عن أسوأ تصفيات في مسيرته على الإطلاق في قطر

اعترف فالنتينو روسي أنّه "لم يقدّم أداءً قويًا على الإطلاق" خلال تصفيات جائزة الدوحة الكبرى، وذلك بعدما سجّل أسوأ تصفيات له في مسيرته ضمن "الموتو جي بي" بحلوله في المركز الـ 21.

روسي يتحدث عن أسوأ تصفيات في مسيرته على الإطلاق في قطر

تعيّن على الإيطالي خوض القسم الأوّل من التصفيات، إذ لم يكن قادرًا على تحقيق أيّ تقدم، معترفًا بعد تجارب الجمعة أنّه لم يتمتع بأيّ قوة للمنافسة على مركز متقدم.

ولم يكن بمقدور درّاج "بيتروناس اس آر تي" في النهاية سوى تسجيل دقيقة و54.881 ثانية، والذي كان أبطأ بحوالي 1.7 ثانية عن زمن لفته في جائزة قطر الكبرى الذي وضعه في المركز الرابع على شبكة الانطلاق، متأخّرًا كذلك بفارق 1.7 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل لهذه الجولة خورخي مارتن درّاج براماك دوكاتي.

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وهذا يعني بأنّ روسي سينطلق من المركز الـ 21 لسباق اليوم، وهي أسوأ نتيجة له في التصفيات على مدار مسيرته في الفئة العليا.

وضمن شرحه لما سار على نحوٍ خاطئ يوم أمس السبت، قال روسي: "كان يومًا صعبًا للغاية، كون لم أتمتع بأيّ أداء قوي على الإطلاق. حاولنا تحقيق تقدم أو تحسين الشعور بالدراجة، مع القسم الخلفي تحديدًا، لكنني عانيت كثيرا".

وأضاف: "عانيت من ضعف التماسك خلال التسارع، وكذلك كثيرًا مع وتيرتي. مع الإطارات الجديدة في التصفيات لم أشعر مطلقًا بأنني سريع بالقدر الكافي".

وتابع: "الأسبوع الماضي كنت جيّدًا مع الإطارات الجديدة، لذا حاولنا هذه المرة الحفاظ على عمر الإطار ولكنني لم أكن سريعًا بالقدر الكافي. سيكون سباقًا صعبًا مع الإنطلاق من المؤخرة هكذا. علينا فهم ما حدث".

جديرٌ بالذكر أنّ أداء روسي كان على النقيد تمامًا من زملائه في معكسر ياماها، حيث أكمل مافيريك فينياليس صف الانطلاق الأوّل على ذات الدراجة، بينما حلّ فابيو كوارتارارو خامسًا وفرانكو موربيديللي عاشرًا على دراجة "بالمواصفات أيه".

معترفًا بأنّه يواجه المشاكل مع وتيرته للسباق، يأمُل روسي ببساطة بألا يتراجع أكثر من اللازم خلف منافسيه في الأمام خلال سباق الدوحة.

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حيث قال: "أواجه الكثير من المشاكل مع وتيرتي، لذلك أنا بحاجة إلى محاولة البقاء مع المجموعة أمامي. كان صفًا طويلًا الأسبوع الماضي، وعليه لا نواجه فارقًا كبيرًا، وسنحاول البقاء معهم ورؤية ما سيحدث".

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