روسي يرحب بالفكرة "الرائعة" في التسابق مع نوريس

على هامش جائزة البرازيل الكبرى، أوضح نوريس أنه أرسل إلى روسي رسالة "قلبية"، قبيل آخر سباق للنجم الإيطالي في مسيرته، على حلبة فالنسيا.

وكشف سائق مكلارين أنه يتواصل مع روسي باستمرار، ويعتبره بطله الشخصي، متكلماً عن فكرة تتمحور حول إمكانية التسابق سوية في المستقبل، بعد اعتزال نجم "موتو جي بي".

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه بالفكرة تلك، أكد روسي أن ذلك سيكون "من دواعي سروره".

فقال: "لطالما كنت على تواصل مع لاندو، فقد كان من معجبيّ منذ البداية".

وأكمل: "لقد استعمل خوذة خاصة تشبه خاصتي، في مونزا. أتابعه لأنني أعتقد أنه سائق رائع يمتلك موهبة رائعة، وكذلك لأنه ما يزال يافعاً جداً. وهو شخص مرح".

وتابع: "في العام المقبل مع المزيد من الوقت لدي، سأحاول حضور سباق فورمولا واحد".

واسترسل: "فيما يتعلق بالتسابق سوية العام المقبل، سيكون ذلك رائعاً، لأن لاندو سريع جداً".

واختتم: "سأشارك ضمن سباقات السيارات، إن نجحنا بتنظيم سباق مع لاندو سيكون ذلك رائعاً، ومتعة كبيرة لي، إنه سائق سريع وسنستمتع بالتأكيد".

يشار إلى أن روسي سيخوض منافسات سباقات "جي تي" بعد انتهاء مسيرته في "موتو جي بي"، لكنه لم يقرر خططه لموسم 2022 بعد.