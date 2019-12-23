روسي: يجب أن تتحسّن نتائجي لتكون هنالك جدوى من تجديد عقدي مع ياماها

خاض روسي فترة صعبة في النصف الثاني من موسم 2019، حيث تجرّع بانتظام مرارة الهزيمة على يد زميله مافيريك فينياليس، إلى جانب نجم بيتروناس ياماها الصاعد بقوة فابيو كوارتارارو، حيث أكمل الدكتور الموسم في المركز السابع ضمن ترتيب الدرّاجين، مسجلًا أسوأ نتيجة له منذ موسمه الأوّل مع دوكاتي في 2011.

ويرتبط الأسطورة الإيطالية - الذي سيتمّ عامه الـ 41 في يناير/كانون الثاني المُقبل - بعقد مع ياماها لموسم 2020، لكنّه اعترف بأنّه سيتعيّن عليه اتّخاذ قرار مبّكر حول ما إذا كان سيواصل شراكته مع الصانع الياباني.

وضمن معرض حديثه على هامش سباق الخليج 12 ساعة الذي شارك فيه في أبوظبي - حيث حصد المركز الثالث - أقرّ روسي بأنّ وتيرته يجب أن تتحسّن من أجل أن تكون هنالك جدوى من تجديد عقده.

"سيكون العام المُقبل حاسمًا في مسيرتي. إذ سينتهي عقد مع نهاية 2020، لذا سيتعيّن عليّ قريبًا تحديد ما سأقوم به، وما إذا كنت سأواصل مع الفريق أم لا" قال روسي.

وأضاف: "منطقيًا، سيعتمد قرار بقائي من عدمه على النتائج بشكل كبير. لقد أجرينا تغييرات داخل الفريق (بما فيها تغيير مدير الطاقم)، لذا سنرى إذا ما سيكون بوسعنا أن نكون أسرع وأكثر تنافسيّة. حيث أنّه يتوجب علينا أن نكون أقوى ممّا كنّا هذا العام من أجل أن أجدد عقدي. إذا لم نصبح كذلك، فمن الأفضل ألا نفعل ذلك".

ويتمثّل أحد العوامل التي قد تؤثّر على قرار روسي فيما إذا أصبح زميله السابق خورخي لورينزو درّاج اختبار لدى ياماها بعد اعتزاله سباقات الجائزة الكبرى.

إذ من المعلوم أنّ الإسباني قد تلقّى عرضًا من ياماها عقب انفصال الصانع الياباني عن درّاج اختباره السابق جوناس فولغر.

"إذا ما عاد على درّاجة ام1 فسيكون قويًا" قال روسي عن إمكانية انضمام لورينزو إلى ياماها على هامش جائزة فالنسيا الكبرى.

واختتم: "المشكلة تكمن في أنّه يرغب بالكثير من المال والأمر صعب بعض الشيء بالنسبة لياماها. أودّ أن يكون لورينزو درّاج اختبار مع الفريق كونه سريع للغاية وسيساعدنا كثيرًا".