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موتو جي بي / جائزة كتالونيا الكبرى / أخبار عاجلة

روسي يتوقّع التوقيع على عقد 2021 نهاية هذا الأسبوع

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روسي يتوقّع التوقيع على عقد 2021 نهاية هذا الأسبوع
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يعتقد فالنتينو روسي بأنّه سيُوقّع على عقده مع فريق بيتروناس ياماها لموسم 2021 من بطولة الموتو جي بي ضمن جائزة كتالونيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

سيتمّ تعويض بطل العالم تسع مرّات في عالم الجائزة الكبرى في صفوف الفريق المصنعيّ لياماها بفابيو كوارتارارو درّاج بيتروناس ياماها الحالي بدءًا من العام المقبل.

وأكّدت ياماها أنّه ستنقل روسي إلى الفريق الرديف في حال قرّر المواصلة وعدم الاعتزال، حيث كانت خطّته الأصليّة تقضي بدراسة أدائه في السباقات الستّة أو السبعة الأولى قبل أن يتدهور الموسم بسبب أزمة كورونا.

وبعد أن أكّد في يوليو أنّه متأكّد بنسبة "99 بالمئة" من بقائه في الموتو جي بي مع بيتروناس، تمّ تأجيل إتمام الصفقة منذ ذلك الحين.

وعندما سُئل عن ذلك اليوم الخميس عشيّة انطلاق جائزة كتالونيا الكبرى، قال روسي: "مثلما قلت الأسبوع الماضي، سنُحاول التوقيع نهاية هذا الأسبوع، حللنا كلّ شيء بين سباقَي ميزانو، وكذلك في الأيّام القليلة الماضية".

وأضاف: "الوضع واضحٌ جدًا، سأتسابق مع بيتروناس في العام المقبل، لكنّ العقد طويلٌ بعض الشيء وهناك مسألة يجب حلّها".

وأكمل: "لكنّنا لسنا في عجلة من أمرنا كوننا اتّفقنا بالفعل، لكنّني أعتقد بأنّني سأوقّع على العقد نهاية هذا الأسبوع وأنا سعيدٌ بالمواصلة مع ياماها وبيترونا في العام المقبل".

وفي حين أنّ الصفقة ستمتدّ لعام 2021 إلى جانب فرصة تمديد العقد لعام 2022، قال روسي أنّ العقد بعامٍ واحد ولن يتمّ التمديد إلّا في حال كانت جميع الأطراف المعنيّة سعيدة بالمواصلة.

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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة كتالونيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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