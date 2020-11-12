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موتو جي بي / جائزة فالنسيا الكبرى / أخبار عاجلة

روسي يتلقّى تحليلًا إيجابيا لفيروس كورونا مرّة أخرى!

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روسي يتلقّى تحليلًا إيجابيا لفيروس كورونا مرّة أخرى!
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تلقّى فالنتينو روسي درّاج ياماها نتيجة تحليلٍ إيجابيّة مجدّدًا لفيروس كورونا بعد أسبوع من تحليله السلبي على إثر غيابه لجولتين للتعافي من الفيروس الشهر الماضي.

أُجبر روسي على التغيّب عن جولتَي أراغون في أكتوبر عندما أُصيب بفيروس كورونا إثر جائزة فرنسا الكبرى.

وبعد تحليله الإيجابيّ الثلاثاء الماضي، جاء تحليله الآخر سلبيًا يوم الخميس ما سمح له بالسفر إلى فالنسيا حيث لم يُشارك في تجارب الجمعة وخضع لتحليلٍ آخر جاء سلبيًا عاد على إثره للمشاركة بدءًا من مجريات السبت. لكنّ سباقه انتهى مبكّرًا بسبب مشكلة ميكانيكيّة.

وباتت مشاركة الإيطاليّ في عطلة نهاية هذا الأسبوع محلّ شكٍ بعد أن جاءت نتيجة تحليله إيجابيّة بحسب ما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم".

وسيحتاج روسي لإجراء تحليلٍ آخر من أجل تحديد إذا ما كان سيتخلّف عن المشاركة في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

كما قد لا يُشارك بطل العالم تسع مرّات في الجولة الختاميّة في البرتغال نهاية الأسبوع المقبل.

وفي حين أنّ بعض الأسئلة بدأت تُطرح حيال تحاليل الإيطاليّ الأسبوع الماضي، فإنّ العلماء لا يزالون بصدد اكتشاف كيفيّة عمل الفيروس، وكانت هناك بالفعل عدّة حالات إعادة إصابة حول العالم في الأشهر الماضي.

وقد يُجبر عددٌ من طاقم ياماها على الدخول في عزلٍ ذاتي نتيجة هذه المستجدّات، ما يُصعّب عطلة نهاية أسبوع الصانع الياباني أكثر.

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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة فالنسيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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