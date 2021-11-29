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روسي يأمل أن تمنحه هوندا الدرّاجة التي فاز عليها بلقبه الأوّل في الموتو جي بي

يأمل فالنتينو روسي أن تمنحه هوندا الدرّاجة التي فاز عليها بلقبه الأوّل في الموتو جي بي في فئة "500 سم مكعّب" آنذاك من موسم 2001 ليُضيفها إلى مجموعته، وتحدّث الإيطالي بالفعل إلى ألبرتو بويغ مدير الفريق حول ذلك.

روسي يأمل أن تمنحه هوندا الدرّاجة التي فاز عليها بلقبه الأوّل في الموتو جي بي

اعتزل بطل العالم تسع مرّات الموتو جي بي نهاية الموسم المنقضي، ليضع بذلك حدًا لمسيرة امتدّت لـ 26 موسمًا شهدت مشاركته في 432 سباقًا.

وحقّق روسي خلال تلك الفترة بطولات مع أبريليا في فئتي 125 و250 سم مكعّب، وهوندا بمحرّك 500 سم مكعّب ثنائيّ الأشواط ومحرّك موتو جي بي رباعيّ الأشواط في الموتو جي بي، وأخيرًا ياماها في الموتو جي بي.

وضمن جولة فالنسيا الختاميّة، عُرضت جميع درّاجات روسي الفائزة بالألقاب في البادوك، حيث يملك روسي أغلبها في تشكيلته الخاصة في بيته.

أمّا الدرّاجات الوحيدة الغائبة عن تشكيلة روسي فهي درّاجة هوندا "ان.اس.آر500" التي فاز على متنها بلقب 2001 وكذلك "آر.سي211في" التي فاز بها في 2002 والأخرى من موسم 2003.

وكانت علاقة روسي وهوندا قد تعكّرت في 2003 كونه شعر بأنّ مساهمته في نجاحات هوندا لم تتلقّى الإشادة الكافية، حيث وقّع الإيطالي مع ياماها لموسم 2004.

وبحديثه في فالنسيا، قال روسي أنّه كان من المفترض أن يتحصّل على درّاجة 2001 من هوندا قبل عدّة أعوام، لكنّها لم تصل مطلقًا، ويأمل أن تُغيّر شركة هوندا للسباقات رأيها يومًا ما.

وقال في هذا الصدد: "تحدّثت إلى ألبرتو وطلبت منه درّاجة الـ 500 على الأقلّ، كون درّاجة فئة 500 تلك هي درّاجتي".

وأكمل: "كان من المفترض أن يُعطوني تلك الدرّاجة، وكنت جاهزًا لتلقيها، وجهّزت مكانها أصلًا في بيتي".

وأضاف: "لكنّها لم تصل مطلقًا لسبب ما. سأكون سعيدًا لو غيّرت هوندا رأيها وقدّمت لي تلك الدرّاجة".

وأردف: "ستبقى الدرّاجة في حالة جيّدة بالتأكيد، في مكان جيّدٍ في بيتي".

وعندما سُئل إن كانت هوندا ستدرس طلب روسي، أجاب بويغ: "حسنًا إنّها مسألة صعبة".

وأضاف: "لذا لا يُمكنني الإجابة، لكنّ تلك الدرّاجة مهمّةٌ جدًا بالنسبة إلينا لأنّها موجودة في المتحف".

وأكمل: "هوندا فخورة جدًا لألقابها، وكذلك الألقاب التي حقّقها فالنتينو لنا. لذا أنا متأكّدٌ من أنّ هذه جائزة مهمّةٌ للغاية في متحفنا لعرضها لمشجّعينيا وقدرتنا على الفوز باللقب بتلك الدرّاجة".

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