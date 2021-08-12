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روسي: وضع فينياليس وياماها "مخجلٌ للبطولة"

قال الإيطالي فالنتينو روسي أنّه "حزينٌ جدًا" حيال الطرفين وذلك على إثر تعليق ياماها مشاركة مافيريك فينياليس في جائزة النمسا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، واصفًا ذلك بالأمر "المخجل للبطولة".

روسي: وضع فينياليس وياماها "مخجلٌ للبطولة"

أعلنت ياماها صباح اليوم الخميس عن تعليقها عمل فينياليس وسحبه من جائزة النمسا الكبرى لتشغيله "غير الطبيعي" لدرّاجة ياماها في سباق ستيريا.

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ فينياليس تعمّد محاولة تفجير محرّك درّاجته من خلال رفع عدد دوراته بشكلٍ مفرط.

ولم تُقدّم ياماها أيّة تعليقات علنيّة منذ ذلك الإعلان، وكذلك الأمر ذاته بالنسبة لفينياليس، وجاء كلّ ذلك على خلفيّة اختيار الأخير إنهاء عقده مع ياماها موفّى الموسم الجاري بعد تعكّر العلاقة بينهما.

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ويأمل روسي، الذي كان زميل فينياليس في الفريق المصنعيّ لياماها بين 2017 و2020، أن تعود المياه إلى مجاريها بين الطرفين لإكمال الموسم معًا.

وقال الإيطالي: "أنا حزينٌ جدًا جدًا حيال هذا الوضع من أجل الطرفين".

وأكمل: "ذلك لأنّ مافيريك صديقي، وهو شاب جيّد، وكذلك من أجل ياماها لأنّها فريقي منذ وقتٍ طويل".

وأردف: "لذا أعتقد بأنّ ذلك مخجل للجميع، مخجلٌ للبطولة ومن المؤسف عدم تواجد مافيريك على الحلبة مع ياماها".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّ بوسعهم حلّ الوضع بشكلٍ ما لأنّ مافيريك سريع والدرّاجة سريعة. لذا آمل أن يتحدّثوا معًا، ويحلّوا المشكلة وأن نرى مافيريك على الحلبة في السباق المقبل".

ولن يتمّ تعويض فينياليس نهاية هذا الأسبوع، كما أنّ مشاركاته المستقبليّة محلّ محادثات مع الفريق.

وقال زميله فابيو كوارتارارو أنّه "لم يكن متفاجئًا" بإعلان الخميس، حيث قال: "حسنًا، ليست لديّ تعليقات مناسبة".

وأضاف: "لست متفاجئًا في الحقيقة، أعتقد وأفترض بأنّ الكثيرين يعلمون ما حدث. لا مشكلة بالنسبة لي للقيادة وحيدًا. من الصعب قول أيّ شيء، من الأفضل أن تسألوا مدراء ياماها وليس أنا، لكنّ الوضع لن يتغيّر بالنسبة لي نهاية هذا الأسبوع".

واعترف كوارتارارو بأنّه تفاجأ بمدى الانهيار الدرامي للوضع بين فينياليس وياماها، لكنّه أشار إلى أنّ ذلك لا يُمكن أن يكون بسبب الدرّاجة.

وقال الفرنسي: "جميع الدرّاجات يُمكن أن تتحسّن في الجوانب التي نريدها، لكنّه فاز بالسباق الأوّل من الموسم".

وأضاف: "كان متأخّرًا جدًا وقدّم تجاوزات ومن ثمّ ابتعد وحيدًا، الدرّاجة تعمل بشكلٍ جيّد وثابت. لذا لا أعلم ما حدث بصراحة لأنّ الدرّاجة رائعة".

من جانبه قال مارك ماركيز درّاج هوندا أنّ "الوضع الحرج" بين ياماها وفينياليس "غريبٌ"، لكنّه اعترف بأنّ تلك "ليست مشكلته".

وقال الإسباني: "بالطبع مثلما نعلم فإنّ العلاقة كانت في وضع حرجٍ في السباقات الأخيرة".

وأضاف: "لكنّنا نرى بعض التقلّبات بين الدرّاجين والمصنّعين في بعض الأحيان. لكنّ هذا الوضع وصلًا إلى نقطة غريبة حقًا، يحتاجون لشرح ما حدث بشكلٍ جيّد، ليست مشكلتي. لدينا مشاكل كافية في مرآبنا للاهتمام بها بدل الآخرين".

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