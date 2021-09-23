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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى أخبار

روسي: "موتو جي بي" في إيطاليا ستكون بخير "من دوني"

عبّر فالنتينو روسي عن ثقته بأن التمثيل الإيطاليّ ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" سيبقى في موقع قويّ، بعد اعتزاله منافسات البطولة نهاية موسم 2021 الجاري.

روسي: "موتو جي بي" في إيطاليا ستكون بخير "من دوني"

لطالما كان روسي حجراً أساسياً في تعزيز حضور "موتو جي بي" في بلده إيطاليا طوال مسيرته التي على مدار 26 موسماً، كما ساهم خلال السنوات الأخيرة في بناء وصقل مواهب إيطالية ضمن عالم سباقات الدراجات عبر أكاديميته "في.آر46" للدراجين.

وبرزت جهود الإيطالي في هذا الصدد بعد العرض الممتاز الذي قدمه فرانشيسكو بانيايا ناشئ أكاديمية روسي حين أحرز الفوز مرتين متتاليتين، من بينهما الفوز على حلبة الموطن في ميزانو الأسبوع الماضي.

وسيبقى بانيايا دراجاً مصنعياً لدى دوكاتي في 2021، بينما سيقود ناشئ آخر من الأكاديمية - فرانكو موربيديللي - مع فريق ياماها المصنعي.

وسيدخل فريق روسي الخاص "في.آر46" في منافسات الموسم المقبل للبطولة مع لوكا ماريني وماركو بيزيتشي على الأغلب.

وعندما سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت تنشئة المواهب الإيطالية بشكل كبير، من بين أكثر إنجازاته التي يشعر بالفخر تجاهها طوال مسيرته، ردّ روسي: "نعم، أعتقد أن جائزة إيطاليا كانت مثالاً على ذلك، من دوني".

وتابع: "ذلك أمر إيجابي لموقع البطولة ككل في إيطاليا. أعتقد أنه وفي العام المقبل سيكون فرانكو موربيديللي قوياً جداً مع ياماها، إنه سريع جداً".

وأردف: "لذا أعتقد أنه سينافس على اللقب".

واستكمل: "لناحية الأكاديمية، سيتواجد كذلك أخي ماريني وربما بيزيتشي".

واسترسل: "لم نقرر بعد رسمياً، لكنني أعتقد أننا سنحظى بدراجين سريعين جداً أظهرا قدراتهما في موتو 2".

واختتم: "كذلك الأمر، باستيايني. ليس سائقنا لكنه سريع جداً. كان يقود بشكل جنوني في إيطاليا. وتيرته خلال السباق مذهلة. تهانينا له، أعتقد أنه يمتلك مستقبلاً باهراً". 

يشار إلى أن روسي أنهى الجولة ما قبل الختامية على أرض موطنه في ميزانو بالمركز 17 بعد حادثة في التصفيات أجبرته على الانطلاق من الصف الأخير.

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موربيديللي "لم يظن أن بوسعه" بدء سباق ميزانو في "الموتو جي بي"

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