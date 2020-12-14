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روسي: مهندسو ياماها يستمعون إلى الدراجين ومن ثم يفعلون ما يحلو لهم

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روسي: مهندسو ياماها يستمعون إلى الدراجين ومن ثم يفعلون ما يحلو لهم

قال فالنتينو روسي أنّ مهندسي ياماها يستقبلون البيانات من درّاجيهم في الموتو جي بي، لكنّهم يميلون إلى "القيام بما يحلو لهم" على أيّة حال مع الدراجة.

سجّلت ياماها أكبر عدد انتصارات بين المصنعين في موسم 2020، حيث حصد فابيو كوارتارارو وزميله في "بيتروناس اس آر تي" فرانكو موربيديللي ما مجموعه 6 انتصارات، بينما أحرز الدراج المصنعي مافيريك فينياليس الانتصار السابع.

لكنّ موربيديللي يقود ما تطلق عليها ياماها درّاجة ام1 "الخصائص أ"، والتي تعد تقنيًا نسخة 2019، ومع ذلك أنهى الإيطالي الموسم كأفضل درّاجي الصانع الياباني ووصيف الترتيب العام بفارق 13 نقطة خلف البطل المتوّج جوان مير.

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فيما كان فينياليس أفضل من قاد درّاجة "ام1" بمواصفات 2020، لكنه حلّ بالمركز السادس، بينما تراجع كوارتارارو إلى المركز الثامن بعد جائزة البرتغال الكبرى الختامية، وبعد تصدّره للبطولة لمعظم الموسم.

وتلقّت دراجة "ام1" بمواصفات 2020 انتقادات من روسي، كوارتارارو وفينياليس، وتحديدًا على إثر افتقارها لقوة المحرك، مشاكل التماسك الخلفي والافتقار العام لثبات الأداء من سباق إلى آخر.

وعند سؤاله إذا ما سيشارك في تطوير درّاجة "ام1" في 2021 بالرُغم من انتقاله إلى صفوف "اس آر تي"، اعترف روسي بأنّه ليس متأكدًا مما إذا شارك بالفعل في تطوير الدراجة في 2020، حيث أبرز المشكلة الرئيسية مع الطاقم الهندسي في ياماها.

فقال: "أعتقد بأنّني سأكون مشاركًا مثل هذا العام. وعليه، لن يغيّر ذلك الكثير. نحن بحاجة لفهم إذا ما شاركت بالأساس هذا العام أم لا. لا أعلم".

وتابع: "بصراحة، ما بمقدوري القيام به هو تقديم كل خبرتي ومحاولة إعلامهم بما نحتاجه من جهتي. لكننا بشكل أو بآخر نواجه مشاكل مشابهة منذ فترة كبيرة، لذلك أعتقد بأن الوضع لن يتغيّر كثيرًا العام المُقبل".

وأكمل: "أظن أنّه على أيّة حال يستمع اليابانيون (المهندسون) إلى تعليقات الدراجين، لكنهم في نهاية اليوم يقومون بما يحلو لهم. لديهم بالفعل فكرة عما يرغبون القيام به".

جديرٌ بالذكر أنّ روسي سيحصل على المواصفات الحالية للدراجة مع الدعم المصنعي في "اس آر تي" في 2021، بينما سيبقى موربيديللي مع "الخصائص أ" على الرُغم من إنهائه موسم 2020 كأفضل درّاجي ياماها.

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