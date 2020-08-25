روسي: "من الصعب إدارة" تأخّر دراجة ياماها على صعيد السرعة القُصوى

خلال سباقَي النمسا، كان روسي أفضل درّاجي ياماها، حيث حلّ خامسًا في السباق الأوّل وتاسعًا في سباق ستيريا.

وتعدّ حلبة ريد بُل رينغ على الأرجح المسار الأصعب بالنسبة لدرّاجة ياماها "ام1" بسبب تأخّر سرعتها القُصوى بالمقارنة مع دوكاتي بفارق يبلغ حوالي 10 كلم/س.

وبالرُغم من أنّ روسي قال بأنّ الوضع كان هكذا على مدار الأعوام القليلة الماضية، إلّا أنّه أشار إلى أن الوضع كان أكثر سوءًا في جائزة ستيريا الكبرى، حيث بمقدور المزيد من السائقين إبراز أفضليتهم على صعيد الطاقة.

فقال: "نعلم أنّه يتعيّن علينا أن نعاني على هذه الحلبة بسبب أهمية السرعة القُصوى هنا، كما أنّ الفارق في السرعة القُصوى هذا العم ضخم، ومن الصعب للغاية إدارته".

وأضاف: "كان الوضع هكذا بالفعل العام الماضي، وضغطنا كثيرًا من أجل تحسين ذلك، لكنّ الأمر كان مشابهًا هذا العام أيضاً. حيث يجب أن تعاني هنا بسبب الكثير من المقاطع المستقيمة الطويلة".

وتابع: "بالنسبة لي شخصيًا، كانت السباقات الماضية غريبة، حيث كنت قادرًا الأسبوع الماضي على حصد المركز الخامس، ولكن كان ذلك ايضاً إثر وقوع العديد من الحوادث في الأمام. الجميع أصلحوا مشاكلهم نهاية هذا الأسبوع وكانوا قادرين على الاستفادة من الطاقة الإضافية التي لديهم بالمقارنة معنا، ولم يرتكب أحد أخطاء وأفضل درّاجات ياماها تواجدت بالمركز التاسع".

وأكمل: "الوضع صعب، كونه بشكل أو بآخر المشاكل التي نواجهها مشابهة للأعوام الماضية".

وتعد ياماها واحدة من درّاجتين في البطولة تستخدمان محرك داخلي رباعي الأسطوانات، على غرار دراجة سوزوكي "جي اس اكس-آر آر".

وبالرُغم من أنّه ليس بقوة محركات دوكاتي، كاي تي ام، هوندا أو أبريليا، لكنّ تأخّر سوزوكي على حلبة ريد بُل رينغ كان فقط 4 - 6 كلم/س بالمقارنة مع دوكاتي، حيث يرى روسي ذلك كدليل على أنّ تأخّر ياماها على صعيد الطاقة لا يرتبط بالفلسفة الفعلية التي يتبعها الفريق مع المحرك.

حيث قال: "كان أداء سوزوكي مثيرًا للإعجاب خلال هاتين الجولتين. إنّهم يعملون كثيرًا وبجد كبير على نحوٍ رائع. لذلك فإنّ مشكلة السرعة القُصوى ليست المحرك الداخلي رباعي الأسطوانات".

واختتم: "سوزوكي تتمتع بتماسك أكبر منا خلال التسارع، والمحرّك أسرع كما كان واضحًا. وذلك يعني أنّ سوزوكي تعمل بالطريقة الصحيحة. آمُل أن نتحسّن في ذلك الجانب".