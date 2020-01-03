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روسي منفتحٌ على الانتقال إلى فريق بيتروناس ياماها في 2021

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روسي منفتحٌ على الانتقال إلى فريق بيتروناس ياماها في 2021
03-01-2020

اعترف فالنتينو روسي أنّه سيكون منفتحًا على الانتقال إلى فريق ياماها الرديف في بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" إن كان ذلك يعني قدرته على تمديده لمسيرته المظفّرة في عالم الجائزة الكبرى.

تُواجه ياماها قرارًا صعبًا في ما يتعلّق بتشكيلة درّاجي فريقها المصنعيّ لعام 2021 في ظلّ سعي الناشئ الواعد فابيو كوارتارارو للحصول على ترقية إلى الفريق المصنعيّ الذي يتجاور فيه روسي مع زميله الحالي مافيريك فينياليس.

ولم تُخفِ دوكاتي رغبتها في الاستحواذ على خدمات فينياليس، بينما من المؤكّد أن يكون كوارتارارو حاضرًا بقوّة في سوق الدرّاجين في المراحل المبكّرة من موسم 2020.

ويتقبّل الجميع فكرة امتلاك روسي لمقعدٍ في عائلة ياماها طالما أنّه يرغب في البقاء، لكنّ الإيطاليّ اعترف للمرّة الأولى بأنّه قد يُفكّر في مبادلة مقعده مع كوارتارارو لموسم 2021 في حال قرّر عدم الاعتزال بعد 2020.

وقال الإيطالي ضمن حوارٍ مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطاليّة: "لا أرى وجود تغيير كبير بالذهاب إلى فريق بيتروناس ياماها. أحبّذ البقاء في موقعي الحالي، لكنّنا ثلاثة درّاجين وهناك مقعدان فقط، لذا عليك التفكير في موقعٍ ثالث".

وأردف: "وبالنسبة لي حتّى لو ذهبت إلى بيتروناس فهو لا يبدو فريقًا سيّئًا. لكن ربّما قد يذهب فينياليس، أو يُغيّر كوارتارارو درّاجته، من يعلم".

وأكمل: "سأحتاج لبعض الوقت لفهم الوضع، ربّما قرب منتصف الموسم. سأتحدّث إلى لين جارفيس (مدير الفريق) وياماها لمعرفة آرائهم".

وواصل شرحه بالقول: "لكن للأسف يتحدّد كلّ شيء في بداية العام في حقبة الموتو جي بي الحاليّة".

وقال روسي خلال سباق الخليج 12 ساعة الشهر الماضي أنّه "سيكون من الأفضل عدم تجديد عقده ما لم تتحسّن نتائجه" في المراحل الأولى من موسم 2020.

لكنّه قال أنّه شعر بأنّه يتمتّع بامتياز نتيجة حصوله على حقّ امتلاك القرار بشأن موعد وضع حدٍ لمسيرته وعدم المجازفة بإزاحته.

وقال "الدكتور": قالت ياماها أنّها لا تشعر كما لو أنّها رهينة، بل تؤمن بتنافسيّتي. ذلك مهم. إنّه لشرفٌ عظيم وكذلك رفاهة كبيرة أن يعود للدرّاج قرار تحديد مغادرته. عادة ما يتركونك معلّقًا".

وبحديثه عن آماله من خصائص 2020 من درّاجة ياماها، قال بطل العالم سبع مرّات في الفئة العليا: "أودّ الحصول على درّاجة "ام1" تكون أسرع بـ 10 كلم/س على الخطوط المستقيمة مثل هوندا ودوكاتي. لكنّني أعلم بأنّ ذلك سيكون صعبًا".

فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

فالنتينو روسي، ياماها فاكتوري ريسينغ

تصوير: صور موتورسبورت

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