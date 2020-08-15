روسي "متفاجئٌ" من مغادرة دوفيزيوزو لصفوف دوكاتي

أعلن سيموني باتيستيلا وكيل أعمال دوفيزيوزو ودوكاتي اليوم السبت عن عدم مواصلة الطرفين شراكتهما الممتدّة لثمانية مواسم بعد نهاية العام الجاري.

وصلت المحادثات بين الطرفين إلى طريق مسدود حيال الجوانب الماليّة في العقد الجديد، بالرغم من أنّ باتيستيلا قال بأنّ دوكاتي لم تتقدّم بأيّ مقترحٍ في النهاية.

وقال روسي، الذي تسابق لصالح دوكاتي في 2011 و2012، أنّ هذه الأنباء مثّلت مفاجأة.

وقال الإيطالي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا متفاجئ لأنّني أعتقد بأنّه كانت هناك بعض المناوشات في المفاوضات، لكنّني توقّعت توصّلهما لحلٍ للمواصلة".

وأضاف: "دائمًا ما يكون الحديث عن المسألة صعبًا من الخارج كونك لا تعرف القصّة الكاملة من جانب دوفيزيوزو وكذلك من جانب دوكاتي".

وأردف: "لذا فاجأتني هذه الأنباء التي تفتح سوق الدرّاجين كون الآن أحد أفضل المقاعد في البطولة بات متاحًا. وذلك في الفريق المصنعيّ لدوكاتي".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الكثير من الدرّاجين يرغبون بالذهاب إلى هناك، كذلك درّاجنا فرانشيسكو بانيايا (من أكاديميّة في.آر46) الذي أُصيب للأسف في برنو في أسوأ توقيت في البطولة".

ثمّ تابع: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما سيحدث مع دوفيزيوزو، سواءً كان سيُواصل أم لا".

وكان دوفيزيوزو قد قال من جانبه بأنّه لا يملك خطّة بديلة، لكنّه يرغب بمواصلة التسابق، حيث لا تزال وجهته المستقبليّة مجهولة، وقد يختار الابتعاد عن البطولة لعام ومن ثمّ العودة في 2022.