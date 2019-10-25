روسي متخوّفٌ من تحرّك سوق الدرّاجين لموسم 2021 "في وقتٍ مبكّرٍ جدًا"

يملك بطل العالم سبع مرّات في الفئة العليا عقدًا مع الصانع الياباني حتّى نهاية العام المقبل، لكنّ دورات سوق الدرّاجين السابقة تشير إلى أنّ الصفقات لموسم 2021 وما بعده من الممكن أن تُبرم في السباقات الأولى من الموسم المقبل، وربّما حتّى أبكر من ذلك في بعض الحالات.

لهذا السبب سيحتاج روسي للتوصّل إلى اتّفاقٍ سريع بشأن مواصلته التسابق لما بعد موسم 2020 الذي سيكون الـ 21 له في البطولة.

ولم يستبعد الإيطاليّ البقاء لموسم 2021، لكنّه اعترف بأنّ توقيت إبرام صفقة أخرى سيُجبره على اتّخاذ قراره في مرحلة أبكر ممّا يودّه هو.

وقال بخصوص ذلك: "حقيقة توقيعنا معًا لعقود بعامين في كلّ مرّة ليست سيّئة، المشكلة أنّنا لا نحصل على فرصة رؤية الوضع في السباقات الستّة أو السبعة الأولى. من الصعب جدًا فهم من هو قويٌ في الموتو جي بي أو من هو جاهزٌ لتحقيق الخطوة التالية من الموتو 2".

وأردف: "لكنّ الوضع هكذا الآن حتّى في بطولات أخرى مثل الفورمولا واحد، التي يُعدّ مستوى الاحترافيّة فيها متقدّمًا علينا ببضع خطوات".

كما أشار روسي إلى أنّ عاملًا آخر يُمكن أن يُقنعه بتمديد علاقته مع ياماها ويتمثّل في فرصة تشارك السباقات مع أخيه غير الشقيق لوكا ماريني في 2021.

وكان ماريني قد فرض نفسه كفائزٍ بالسباقات في الموتو 2 مع فريق "في.آر46" التابع لروسي وهو يحتلّ الآن المركز السادس في الترتيب العام بعد أن حقّق انتصارين متتابعين في تايلاند واليابان.

"سيكون ذلك رائعًا جدًا، كونها ستكون مفاجأة" قال روسي بشأن إمكانيّة التسابق في مواجهة ماريني في المستقبل.

وأضاف: "الأمر الأهمّ هو أن يُواصل لوكا القيام بعملٍ جيّد في القسم الأخير من هذا الموسم والموسم المقبل. إن واصل على هذا النحو فسيكون بوسعه إيجاد درّاجة جيّدة في الموتو جي بي في 2021".