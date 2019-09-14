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روسي: ماركيز علم أنّه كان يُدمّر لفّتي

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روسي: ماركيز علم أنّه كان يُدمّر لفّتي
14-09-2019

اتّهم فالنتينو روسي منافسه مارك ماركيز في الموتو جي بي بتجاوزه في نهاية تصفيات ميزانو وهو يعلم أنّ لفّة الإيطالي ستتدمّر في أثناء ذلك.

كان روسي يتواجد أمام ماركيز ضمنّ لفّتيهما الأخيرتين في التصفيات، قبل أن يتجاوز درّاج هوندا منافسه عند منعطف "كورفون" بالرغم من أنّ محاولته كانت على الحدود القصوى.

وأضرّ ذلك التجاوز بخطّ ماركيز وخرج قليلًا عن المسار وهو ما سمح لروسي، الذي تدمّرت لفّته بالتجاوز الأوّل، ليعود لتجاوزه وكادا أن يصطدما ببعضهما.

واستُدعي ماركيز وروسي من قبل إدارة السباق لاحقًا لكن لم يتمّ اتّخاذ أيّة إجراءات إضافيّة، بينما قال ماركيز أنّه لم يعلم نوايا روسي.

لكنّ درّاج ياماها شرح نسخته من الأحداث قائلًا أنّ ماركيز كان يعي أنّه دمّر لفّة روسي بتجاوزه.

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"كنت أفكّر أكثر في الأرجنتين 2018، عندما أسقطني من دون مانع" قال روسي مازحًا عندما سُئل إن كانت الواقعة قد ذكّرته باحتكاكهما سيّئ السمعة في 2015 مع ماركيز.

وأضاف: "كنت في لفّتي السريعة، كنت أضغط بنسبة 100 بالمئة وتجاوزني في المنعطف الـ 11 السريع، وتسبّب في خسارتي للكثير من الوقت".

وأكمل: "لكن لتجاوزي فقد عبر على المنطقة الخضراء، لذا حاولت البقاء في الخطّ الداخلي وحاولت إعادة تجاوزه في المنعطف الضيّق لكنّني وصلت وعبرته بشكلٍ واسع. خسر كلٌ منّا فرصة تسجيل زمن في النهاية".

وواصل شرحه بالقول: "حاول تجاوزي عند منعطف كورفون الذي يعلم أنّه يُدمّر لفّتي ولتجاوزي فقد عبر على المنطقة الخضراء أيضاً. حاولت تجاوزه حينها، لكنّني أفرطت في تأخير الكبح".

ثمّ تابع: "أنا آسفٌ لأنّني كنت آمل أن أكون أسرع في التصفيات وأن أنطلق من موقعٍ أفضل لولا ذلك، لأنّ وتيرتي لم تكن سيّئة. أنا في المركز السابع في جميع الأحوال، لكنّ الوضع سيكون قاسيًا كون هناك الكثير من الدرّاجين الأقوياء".

وأشار ماركيز إلى أنّ روسي بنفسه تجاوز حدود المسار في مرحلة أبكر، لكنّ روسي أشار إلى أنّه لم يكن متأكّدًا من خروجه عن المسار، لذا واصل الضغط في بقيّة اللفّة.

وقال بخصوص ذلك: "لم أعلم أنّني لمست المنطقة الخضراء. كنت أضغط واعتقدت بأنّني لم أعبر عليها. كنت في لفّة سريعة لأنّ تلك كانت فرصتي الأخيرة. رأيت لاحقًا على الورق أنّني لمست المنطقة الخضراء".

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