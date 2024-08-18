روسي: مارتن "تحسّن في كلّ الجوانب" لكنّ بانيايا "ليست له أيّ نقاط ضعف"

قيّم روسي أسطورة البطولة المعركة الحاليّة على لقب البطولة بين ناشئه بانيايا وغريمه مارتن درّاج براماك دوكاتي.

وفي ظلّ عدم وجود التزامات له في سباقات الجي تي مع بي ام دبليو نهاية هذا الأسبوع، يحضر روسي جائزة النمسا الكبرى في ريد بُل رينغ وأمضى وقتًا ملحوظًا بجانب المسار ضمن دوره كمالك لفريق "في.آر46".

كما ركّز الإيطالي على تأديات بانيايا ومارتن المتفوّقين على البقيّة. إذ تأهّل الثنائي متقدّمًا بأكثر من نصف ثانية عن الركب في التصفيات، وحجزا المركزين الأوّل والثاني في السباق القصير يوم السبت، وهو ما يجعلهما أبرز مرشّحين للفوز في سباق الأحد الرئيسي.

ويعرف روسي بانيايا بشكلٍ جيّدٍ منذ فترة قيادة الأخير لصالح فريقه "في.آر46" في الموتو 2 ودعمه في مسيرته في الموتو جي بي منذ ذلك الحين، في حين تابع مارتن كذلك ضمن موسمه اللافت ومنافسته على اللقب في 2023.

وأشاد صاحب الـ 45 عامًا بمارتن، حيث قال: "مارتن ضمن المعركة، دائمًا ما يتمكّن من إيجاد المزيد، وهو هادئٌ جدًا، ويقود بشكلٍ جيّدٍ جدًا وهو سريعٌ على نحوٍ مذهل. لقد تحسّن كثيرًا وعلى جميع الجوانب، لكنّ بانيايا ليست له أيّة نقاط ضعف".

وأضاف: "يتمتّع بالسرعة على مدار اللفّة الواحدة، ودائمًا ما يُتقن الانطلاقات، وذلك أمرٌ مهمٌ للغاية. إنّه أمرٌ شبيهٌ بما يفعله أبطال مثل ماكس فيرستابن في الفورمولا 1. الانطلاق بشكلٍ جيّدٍ على الدوام ليس سهلًا، يحدث أن ترتكب خطأً بين هنا وهناك، لكنّه حاضرٌ على الدوام. ومن ثمّ فهو سريعٌ على نحوٍ مذهل".

وأكمل: "إنّه يُقدّم أفضل مستوياته تحت الضغط مؤخّرًا. هذه قوّة بانيايا بالنسبة لي، إنّه عدائي، لكنّه ليس درّاجًا قذرًا. إنّه نظيف لكنّه ليس لقمة سائغة. ذلك هو المزيج المناسب. يقود درّاجة دوكاتي مع استجابة مفرطة للانعطاف أثناء الكبح، لكنّه لا يرتكب الأخطاء كذلك على الإطارات المستهلكة. من الصعب التغلّب عليه الآن، لكنّني هناك مع مارتن".