روسي "ليس تنافسيًا بما فيه الكفاية" للمنافسة على لقب الموتو جي بي

بعد مرور سبعة سباقات من موسم 2020، تُغطّي 27 نقطة الدرّاجين العشرة الأوائل في الترتيب العام، وذلك في ظلّ فصل 4 نقاطٍ فقط بين الأربعة الأوائل.

ويتواجد روسي في المركز التاسع في ترتيب البطولة بعد انسحابه من سباق ميزانو الثاني على إثر حادثه في اللفّة الثانية – بالرغم من مواصلته لبضع لفّات قبل أن ينسحب بعد عدم تمتّعه بالتماسك.

وعندما سُئل عمّا يعنيه حادثه على صعيد آماله في اللقب، قال روسي: "نتحدّث كثيرًا حول البطولة بالفعل، وذلك صحيحٌ لأنّه لا توجد الكثير من فوارق النقاط".

وأردف: "خسرت بعض النقاط، لكنّ ذلك لا يُغيّر الكثير. هناك الكثير من الدرّاجين بفوارق صغيرة ولا تزال البطولة مفتوحة على مصراعيها".

وأكمل: "لذا، كلّ شيء قد يحدث. لكن نحتاج لأن نكون أكثر قوّة، وأسرع، واختبرنا شيئًا مختلفًا نهاية هذا الأسبوع لمحاولة التحسّن".

وأضاف: "لكنّني لا أحظى بشعورٍ جيّد على الدرّاجة قرب نهاية السباق، ليس لديّ الكثير من التماسك".

وواصل شرحه بالقول: "لا أعلم، كوني سقطت بعد لفّة ونصف للأسف، ذلك لأنّني ارتكبت خطأً في المنعطف الرابع. لكنّني لم أكن تنافسيًا للغاية، لست تنافسيًا بما فيه الكفاية للمنافسة على البطولة. نحتاج لأن نكون أسرع".

وبالتوسّع أكثر في مشاكل التماسك، قال روسي أنّه شعر بأنّ ياماها حقّقت خطوة إلى الأمام على صعيد درّاجته يوم السبت، لكنّ ذلك الشعور تبخّر في حصّة التحمية صباح الأحد.

وقال بخصوص ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نُحاول تحسين التماسك عند التسارع في القسم الخلفي لأنّ تلك نقطة ضعفنا".

وأضاف: "لذا، اختبرنا شيئًا مختلفًا وبدا الوضع جيّدًا يوم السبت، لكنّني عانيت أكثر بدءًا من صباح الأحد، خاصة على صعيد الانزلاق وتآكل الإطار الخلفي".