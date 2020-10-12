روسي "لم يفهم" السبب وراء سقوطه في سباق فرنسا للموتو جي بي

انطلق درّاج ياماها المصنعي من المركز العاشر وكان وسط مجموعة المتنافسين بالتوجّه إلى المنعطف المزدوج من اللفة الافتتاحية لسباق لومان، وذلك عندما انزلق القسم الخلفي لدراجته وسقط.

وقد أجبرت تلك الحادثة زميله بالفريق مافيريك فينياليس ودرّاج سوزوكي جوان مير وأليكس إسبارغارو درّاج أبريليا على اتّخاذ مسار مختلف لتفاديه.

وسجّل ذلك الانسحاب الثالث على التوالي لورسي، وذلك بعد سقوطه من المركز الثاني في سباق كتالونيا وانسحابه من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى بعد سقوط مبكّر.

"أنا حزين للغاية، السقوط والانسحاب هكذا من المنعطف الافتتاحي أمر سيئ جدًا" قال روسي.

وأضاف: "حظيت بانطلاقة جيّدة وكنت بالفعل في وضع جيّد للغاية. دخلنا جميعًا المنعطف الأوّل الأيسر بهدوء كبير، كون الأجواء كانت صعبة للغاية بسبب الأمطار وانخفاض درجات الحرارة. دخلت المنعطف ببطء شديد، لكن بدأت الأمور تشتعل خلفي وفي الحقيقة لم أفهم ماذا حدث".

وتابع: "تلك فترة لم يحالفني الحظ فيها على الإطلاق، حيث أنّني لم أكن قادرًا على حصد ولو نقطة واحدة خلال السباقات الثلاثة الأخيرة، على الرُغم من أنّ أدائي لم يكن سيئًا، ودومًا ما كنت تنافسيًا خلال التجارب".

جديرٌ بالذكر أنّ روسي لم يكن الدرّاج الوحيد الذي عانى من سقوط عرقل سباقه، حيث سقط أليكس رينز درّاج سوزوكي من المركز الثاني في اللفة 20.

وكان رينز قد انطلق من المركز الـ 16 على إطارات ميديوم خلفية عكس درّاجي الصدارة على إطارات سوفت، إذ دخل في المنافسة على منصّة التتويج بحلول اللفة 11.

لكنّ رينز تعرقل "بشكل غير متوقّع تمامًا" عند المنعطف المزدوج بعد لفة من تقدمه إلى المركز الثاني إثر انسحاب جاك ميلر.

حيث قال عن ذلك: "كان ذلك مؤسفًا، لقد كان سباقًا رائهًا قبل سقوطي. كان من الصعب تحمية الإطارات، لكنني تعاملت مع الأمر بشكل جيّد وكسبت العديد من المراكز وتقدمت للأمام. لكنني سقطت، كان أمرًا غير متوقّع بالمرة".