روسي: لم أستسلم للشكوك بداخلي حول مستقبلي في الموتو جي بي

تمّ رسميًا، وبعد أشهر من المحادثات، تأكيد بقاء بطل العالم تسع مرّات مع ياماها عبر الانتقال إلى فريق "بيتروناس اس آر تي" للموسم المُقبل.

وسيسجّل العام المُقبل الموسم رقم 26 في مسيرة الإيطالي في عالم سباقات الجائزة الكبرى، كما أنّه سيتم عامه الـ 42، ليكون بذلك أكبر الدرّاجين سنًا في البطولة بفارق 7 سنوات اعتمادًا على ما إذا سيواصل كال كراتشلو أو أندريا دوفيزيوزو تواجدهما في الموتو جي بي.

وقد حقق روسي العام الماضي منصّتي تتويج فقط، وأنهى الموسم كثالث أفضل درّاجي ياماها في المركز السابع ضمن الترتيب العام، وهي أقل نتيجة له في ترتيب النقاط منذ عامه الأوّل مع دوكاتي في 2011.

كما واجه "الدكتور" المصاعب بشكل مستمر مع درّاجة ياماها "ام1"، حيث قال روسي أنّ الشكوك بدأت تتسلل إليه حول عمره في ظل اعتلاء الدرّاجين بين 20 و25 عامًا لمنصّة التتويج بشكل أكثر انتظامًا.

لكنّ ذلك الأمر دفعه لتغيير رئيس طاقمه والعمل مع دايفيد مونوز، في ظلّ اعتقاده أنّه ما يزال بمقدوره أن يكون تنافسيًا.

"خضت قسمًا أولًا جيّدًا من الموسم، قدمت سباقات جيّدة" قال روسي عن موسم 2019.

وأضاف: "لكنّني واجهت المتاعب في الكثير من المناسبات، ولم أكن تنافسيًا بالقدر الكافي للبقاء ضمن أعلى مستويات الأداء، وعندما تواجه هذه المشاكل في عمري، فإنّ الشكوك تبدأ بالتسلل إليك".

وتابع: "عندما تنظر إلى أعمار الدرّاجين الآخرين، وتجد أنّك الأكبر سنًا بفارق سبع سنوات عن الأقرب إليك، تقول في نفسك ربما حان الوقت للبقاء في المنزل، لكن في داخلي، لم أثق أو أستسلم إلى هذه الشكوك، وكنت أعلم أنّ بمقدوري أن أكون تنافسيًا".

واختتم: "بالطبّع ليس الوضع هو ذاته مثل السابق، قبل 10 أو 15 عامًا، عندما كان بمقدوري تحقيق 10 انتصارات في موسم واحد. لكنني أعتقد أنّه وإذا ما كنت تتمتع بلياقة جيّدة، والدافع، فيُمكن لذلك صنع الفارق. لذلك قررت العام الماضي تغيير بعض الأشخاص في طاقمي، ولا سيّما المكيانيكي الرئيسي، كوني أرة أن بوسعنا أن نكون أقوياء، تنافسيين، وبمقدرونا المنافسة على الانتصارات ومنصات التتويج".