روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
25 مارس
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
171 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
185 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
192 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
213 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
227 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
234 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر
موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"

اعترف فالنتينو روسي أنّ لفّاته الأولى لصالح فريقه الجديد بيتروناس ياماها خلال اليوم الافتتاحيّ من تجارب قطر للموتو جي بي أمسٍ السبت كانت "غريبة".

روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"

سجّل بطل العالم تسع مرّات بداية مسيرته بألوان بيتروناس على حلبة لوسيل الدوليّة ضمن التجارب التحضيريّة للموسم الجديد وأكمل يومه في المركز الـ 14 بأفضل توقيت له بلغ 1:55.584 دقيقة وبرصيد 54 لفّة.

وفي ظلّ تمتّعه بعقدٍ مصنعيّ مع ياماها وقيادته لدرّاجة بخصائص مصنعيّة بالكامل في 2021، قال روسي أنّه لم يشعر بالكثير من التغييرات، لكنّه اعترف بأنّ لفّاته الأولى مع فريقه الجديد بدت غريبة.

وقال الإيطالي عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن يومه الأوّل: "أجل، كنت متحمّسًا جدًا هذا الصباح كونها كانت بداية مغامرة جديدة. ألوان جديدة وفريق جديد وذلك يمنحني الكثير من الحافز والقوّة للعمل".

وأضاف: "كان شعورًا غريبًا في البداية، لكنّ الدرّاجة هي ذاتها في النهاية. لذا في حال غيّرت كسوتها فالباقي هو ذاته".

وتغيّر طاقم روسي في صفوف بيتروناس كثيرًا بالمقارنة مع ما كان عليه في الفريق المصنعيّ لياماها، حيث نقل معه ثلاثة موظّفين فقط وهو دافيد مونوز رئيس طاقمه، ومدرّبه إيداليو غافيرا ومحلّل البيانات ماتيو فلاميني.

لكن بحديثه عن طاقمه الجديد، عبّر روسي عن حماسه حيال ما شاهده، بالرغم من وجود الكثير من الجوانب لتحسينها وفق قوله.

وقال حيال ذلك: "أفتقد الميكانيكيين الأستراليين كثيرًا، لكنّني شاهدت شغفًا كبيرة اليوم. إنّهم جيّدون جدًا ويعملون بشكلٍ جيّد وجاد، حتى مع وجود بعض الأشياء لحلّها".

واختتم بالقول: "هناك جميع الإجراءات التي سنكتشفها وسيكون تواجدنا الأوّل معًا على شبكة الانطلاق مميّزًا. نُحاول حلّ هذه الأشياء، لكنّ ذلك سيحدث مع الوقت".

فالنتينو روسي، بيتروناس ياماها

فالنتينو روسي، بيتروناس ياماها

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر

المقال السابق

موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: ما الجديد في الفورمولا واحد لموسم 2021؟

14س
2
فورمولا 1

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي

3
فورمولا 1

ميك: لا عبء إضافي بإعادة اسم شوماخر من جديد إلى الفورمولا واحد

19س
4
فورمولا 1

بوتاس ركّز على المكاسب الذهنية خلال تدريباته الشتوية "المكثّفة"

41دقيقة
5
موتو جي بي

موتو جي بي: ياماها تكشف عن الكسوة اللونية لدرّاجتها لموسم 2019

أحدث الأخبار
روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"
موتو جي بي

روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"

موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر
موتو جي بي

موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر

14س
فريق براماك سيضع شعار الفورمولا واحد على درّاجتَيه في الموتو جي بي
موتو جي بي

فريق براماك سيضع شعار الفورمولا واحد على درّاجتَيه في الموتو جي بي

16س
سوزوكي تكشف عن دراجتها التي ستدافع بها عن لقب "الموتو جي بي" في 2021
موتو جي بي

سوزوكي تكشف عن دراجتها التي ستدافع بها عن لقب "الموتو جي بي" في 2021

22س
أبريليا تكشف عن دراجتها لموسم 2021 في "الموتو جي بي" وتعلن ضمّ لورينزو سافادوري
موتو جي بي

أبريليا تكشف عن دراجتها لموسم 2021 في "الموتو جي بي" وتعلن ضمّ لورينزو سافادوري

04-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: تقديم فريق 00:00
موتو جي بي
02-03-2021

موتو جي بي: تقديم فريق "بيتروناس سيبانغ ريسينغ" 2021

موتو جي بي: إطلاق فريق ريبسول هوندا 2021 00:00
موتو جي بي
26-02-2021

موتو جي بي: إطلاق فريق ريبسول هوندا 2021

تقديم دراجة دوكاتي لموسم 2021 في 35:55
موتو جي بي
10-02-2021

تقديم دراجة دوكاتي لموسم 2021 في "موتو جي بي"

موتو جي بي: أهم مجريات جائزة البرتغال الكبرى 01:30
موتو جي بي
25-11-2020

موتو جي بي: أهم مجريات جائزة البرتغال الكبرى

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق البرتغال 00:38
موتو جي بي
25-11-2020

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: ما الجديد في الفورمولا واحد لموسم 2021؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ما الجديد في الفورمولا واحد لموسم 2021؟

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"وادا" تنظر في كسوة سيارة هاس بعد حظر العلم الروسي

ميك: لا عبء إضافي بإعادة اسم شوماخر من جديد إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك: لا عبء إضافي بإعادة اسم شوماخر من جديد إلى الفورمولا واحد

بوتاس ركّز على المكاسب الذهنية خلال تدريباته الشتوية "المكثّفة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس ركّز على المكاسب الذهنية خلال تدريباته الشتوية "المكثّفة"

موتو جي بي: ياماها تكشف عن الكسوة اللونية لدرّاجتها لموسم 2019
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: ياماها تكشف عن الكسوة اللونية لدرّاجتها لموسم 2019

موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير الإختبارات

موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر

روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"

كيف تُساعد الفورمولا إي المصنّعين على إنتاج السيارات التجارية الكهربائية
فورمولا إي فورمولا إي / مقالة خاصة

كيف تُساعد الفورمولا إي المصنّعين على إنتاج السيارات التجارية الكهربائية

أحدث الأخبار

روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"

موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير الإختبارات

موتو جي بي: إسبارغارو يتصدّر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر

فريق براماك سيضع شعار الفورمولا واحد على درّاجتَيه في الموتو جي بي
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

فريق براماك سيضع شعار الفورمولا واحد على درّاجتَيه في الموتو جي بي

سوزوكي تكشف عن دراجتها التي ستدافع بها عن لقب "الموتو جي بي" في 2021
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

سوزوكي تكشف عن دراجتها التي ستدافع بها عن لقب "الموتو جي بي" في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.