روسي: لفّاتي الأولى على متن درّاجة بيتروناس ياماها بدت "غريبة"

سجّل بطل العالم تسع مرّات بداية مسيرته بألوان بيتروناس على حلبة لوسيل الدوليّة ضمن التجارب التحضيريّة للموسم الجديد وأكمل يومه في المركز الـ 14 بأفضل توقيت له بلغ 1:55.584 دقيقة وبرصيد 54 لفّة.

وفي ظلّ تمتّعه بعقدٍ مصنعيّ مع ياماها وقيادته لدرّاجة بخصائص مصنعيّة بالكامل في 2021، قال روسي أنّه لم يشعر بالكثير من التغييرات، لكنّه اعترف بأنّ لفّاته الأولى مع فريقه الجديد بدت غريبة.

وقال الإيطالي عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن يومه الأوّل: "أجل، كنت متحمّسًا جدًا هذا الصباح كونها كانت بداية مغامرة جديدة. ألوان جديدة وفريق جديد وذلك يمنحني الكثير من الحافز والقوّة للعمل".

وأضاف: "كان شعورًا غريبًا في البداية، لكنّ الدرّاجة هي ذاتها في النهاية. لذا في حال غيّرت كسوتها فالباقي هو ذاته".

وتغيّر طاقم روسي في صفوف بيتروناس كثيرًا بالمقارنة مع ما كان عليه في الفريق المصنعيّ لياماها، حيث نقل معه ثلاثة موظّفين فقط وهو دافيد مونوز رئيس طاقمه، ومدرّبه إيداليو غافيرا ومحلّل البيانات ماتيو فلاميني.

لكن بحديثه عن طاقمه الجديد، عبّر روسي عن حماسه حيال ما شاهده، بالرغم من وجود الكثير من الجوانب لتحسينها وفق قوله.

وقال حيال ذلك: "أفتقد الميكانيكيين الأستراليين كثيرًا، لكنّني شاهدت شغفًا كبيرة اليوم. إنّهم جيّدون جدًا ويعملون بشكلٍ جيّد وجاد، حتى مع وجود بعض الأشياء لحلّها".

واختتم بالقول: "هناك جميع الإجراءات التي سنكتشفها وسيكون تواجدنا الأوّل معًا على شبكة الانطلاق مميّزًا. نُحاول حلّ هذه الأشياء، لكنّ ذلك سيحدث مع الوقت".

فالنتينو روسي، بيتروناس ياماها تصوير: صور موتورسبورت