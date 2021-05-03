روسي لا يشعر بالضغط مع اقتراب موعد اتخاذ القرار بشأن مستقبله في الموتو جي بي

سجّل بطل العالم تسع مرّات، والذي انضم للفريق مع بداية 2021، أربع نقاط فقط على متن نفس الدراجة التي فازت بجميع السباقات الثلاثة الماضية.

واستمرت معاناة روسي اليوم الجمعة على حلبة خيريز إذ أكمله متخلفاً بفارق 1.4 ثانية عن المتصدّر فرانشيسكو بانيايا، في حين تواجد زملاؤه الثلاثة في ياماها ضمن الخمسة الأوائل، وأنهى السباق بالمركز 17.

وبالحديث عن مشاكله في خيريز – حيث حقق روسي آخر منصة تتويج له في الموتو جي بي في 2020 – قال الإيطالي بأنّ مشكلته المعتادة مع التماسك في القسم الخلفي لدراجة أم1 هي السبب الذي جعله "ليس سريعاً بما فيه الكفاية".

"يوم صعب لأنّني لم أكن سريعاً بما فيه الكفاية" قال روسي.

وأضاف: "وتيرتي كانت أفضل مقارنةً باللفات السريعة، كما أنّني لمست منطقة الخروج الآمن الخضراء خلال لفتي السريعة. لولا ذلك، كنت لأتقدّم مركزَين أو ثلاثة مراكز إلى الأمام فقط".

وأكمل: "وتيرتي أيضاً أفضل بعض الشيء لكنّني لست سريعاً بما فيه الكفاية. لديّ مشكلة مشابهة لأنّني أعاني كثيراً مع تماسك القسم الخلفي خاصةً بعد القيام ببضعة لفات".

وأردف: "بالنسبة لي الأمر صعب، أقصد الإطار الخلفي، لأنّني أنزلق كثيراً".

وتابع: "اليوم اختبرنا بعض الأشياء الأخرى ودراجتَين مختلفتَين لكنّ الشعور كان متشابهاً. لذا، لسنا قادرين على حلّ المشكلة في الوقت الراهن".

من المتوقع أن يتخذ روسي بخصوص مستقبله في السباقات القادمة، حيث عُرِفَ بأدائه القويّ على تلك الحلبات.

ولكن عندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان يشعر بالمزيد من الضغط بالنظر لاقتراب موعد اتخاذ القرار في خضم معاناته، أجاب روسي: "لا أدري. لا أشعر بالكثير من الضغط صراحةً".

واسترسل: "من الناحية البدنية لستُ في وضع سيء، المشكلة هي أنّني لست سريعاً بما فيه الكفاية. لذا، لست أواجه أيّة مشاكل أخرى".

وواصل: "ركوب الدراجة والتواجد هنا والعمل جيّد ورائع، لكن النتائج في غاية الأهمية".

وأكمل: "لذا يجب أن تكون قوياً، لست في حاجة للفوز باستمرار لكن عليك المنافسة على منصات التتويج والمراكز الهامة".

واختتم: "لتلك الأسباب أنا لست سعيداً لأنّني لست سريعاً وعندما تكون بطيئاً فالأمر ليس ممتعاً".