روسي لا يسابق في الموتو جي بي "لمجرد تمضية الوقت"

انتقل بطل العالم تسع مرات من صفوف الفريق المصنعي لياماها ليشارك مع فريقها الرديف في هذا الموسم بدعم مصنعي.

وفي ظل أنّ عقد الإيطالي يستمر لموسم واحد فقط مع "اس آر تي"، فإنّ مستقبل روسي في "الموتو جي بي" لما بعد العام الحالي يبقى غامضًا - مع تصريح رازلان رازالي رئيس الفريق هذا الأسبوع بأنّ درّاجه لديه معايير أداء بحاجة لبلوغها قبل أيّة محادثات مع ياماها حول 2022.

هذا ولم يفز روسي بأيّ سباق منذ جائزة هولندا الكبرى في 2017، كما سجّل ثلاث منصات تتويج فقط خلال العامين الماضيين، ما دفع البعض إلى التشكيك في دوافعه للاستمرار في البطولة.

وبالرُغم من أنّه عبّر مرارًا وتكرارًا عن أنّ دافعه الأساسي هو الاستمتاع بسباقات الدراجات النارية، لكنّ روسي أصرّ على أنّه لا يشارك في "الموتو جي بي" لمجرد التواجد.

"إنّها الحياة، 26 موسمًا هي فترة طويلة للغاية" قال روسي عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن توقعاته لموسمه الـ 16 في سباقات الجائزة الكبرى.

وأضاف: "لكنني لا أسابق لمجرد تمضية الوقت. فذلك موسم مهم للغاية بالنسبة لي، كونه يأتي بعد موسمين كانا أقل من المتوقّع بالنسبة لي، ولا سيّما من ناحية النتائج".

وتابع: "النتائج ستكون مهمة هذا العام، ستكون أساسية. أريد أن أكون أقوى، وأكثر تنافسية من العامين الماضيين، أن أنافس على منصّة التتويج، الفوز، وأن أكون هكذا طوال الموسم".

وأكمل: "آمُل أن نخوض كذلك موسمًا طبيعيًا حتى وإذا لم تنته جائحة كورونا، بالمقارنة مع العام الماضي، وأن يكون بمقدورنا الذهاب إلى كل الحلبات المختلفة في الأوقات المناسبة".

واختتم: "هدفي أن أكون قويًا، وتنافسيًا منذ البداية وحتى النهاية".