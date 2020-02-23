روسي لا يزال بحاجة "لعُشرين أو ثلاثة" للمنافسة على الانتصارات مع ياماها

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
تذاكر
05 مارس
-
08 مارس
الحدث التالي خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
28 مايو
-
31 مايو
الحدث التالي خلال
94 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
164 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
171 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
185 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
199 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
01 أكتوبر
-
04 أكتوبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
234 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
242 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
248 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
262 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي لا يزال بحاجة "لعُشرين أو ثلاثة" للمنافسة على الانتصارات مع ياماها

المشاركات
التعليقات
روسي لا يزال بحاجة "لعُشرين أو ثلاثة" للمنافسة على الانتصارات مع ياماها
من قبل:
23-02-2020

يعتقد فالنتينو روسي أنّه لا يزال بحاجة لإيجاد "عُشرين أو ثلاثة من الثانية" ليكون قادرًا على المنافسة على الانتصارات في موسم 2020 من بطولة العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" على إثر اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة في قطر.

أثبتت النسخة الأحدث من درّاجة "ام1" أنّها حزمة قويّة لياماها، حيث تصدّر فابيو كوارتارارو درّاج فريق بيتروناس ياماها تجارب سيبانغ الماضية، بينما أكمل مافيريك فينياليس درّاج الفريق المصنعيّ لياماها سلسلة لفّات طويلة مثيرة للإعجاب في التجارب الحاليّة.

وبعد تقديمه لمجموعة من التحديثات – بما في ذلك نسخته الخاصة من الجنيّح السفليّ أمام الإطار – على نموذج 2020 الذي اختبره في نوفمبر في سيبانغ، لم يجلب الصانع الياباني أيّ شيء للتجارب الأخيرة في قطر، واختار عوضًا عن ذلك التركيز على تحسين ما بجعبته.

وأكمل روسي 51 لفّة يوم السبت في لوسيل وأكمل الحصّة سابعًا بفارق 0.414 ثانية عن ثنائيّ سوزوكي المتصدّر.

وبالتعليق على عمله، قال "الدكتور": "كان يومًا إيجابيًا لأنّنا أكّدنا ما شاهدناه في سيبانغ، وحللت في المركز السابع في النهاية، لكنّني كنت ثابت الأداء طوال اليوم وتمتّعت بوتيرة جيّدة".

وأضاف: "لذا نحن سعداء للغاية لأنّه يبدو أنّ الدرّاجة تتحسّن منذ العام الماضي وكذلك تحسّنت منذ التجارب الأولى".

وأكمل: "نعمل بشكلٍ جيّدٍ في المرآب ونحن قادرون على التحسّن. أحتاج للمزيد – عُشرين أو ثلاثة من الثانية – من أجل المنافسة على الانتصارات".

وأردف: "لدينا بعض الدرّاجين مثل مافيريك زميلي الذي أسرع منّي قليلًا في الوقت الحاضر. لذا علينا العمل، لكنّه اليوم الأوّل فحسب ونحن سريعون بالفعل بالمقارنة مع العام الماضي ولدينا شعورٌ جيّدٌ على الدرّاجة".

وبالتوسّع أكثر في الجوانب التي يحتاج لتحسينها في درّاجته، أشار روسي إلى الكبح كأحد النقاط الأساسيّة.

كما حقّقت ياماها خطوة إلى الأمام على صعيد محرّكها لهذا العام، بالرغم من أنّ أعلى سرعات روسي (341.7 كلم/س) كان أبطأ بـ 10 كلم من جاك ميلر الأسرع على متن درّاجة دوكاتي.

وقال الإيطالي: "يبدو أنّنا تمكّنا من تحسين السرعة القصوى، لكنّ الفارق لا يزال كبيرًا".

وأضاف: "نحتاج لفهم إن كان بوسعنا الإبقاء على عامل السحب، كون ذلك لم يكن ممكنًا العام الماضي. لذا كان الوضع صعبًا عندما كنت تخوض معركة".

وأكمل: "إن كان الفرق أقلّ وكنّا قادرين على البقاء ضمن مجال عامل السحب، فإنّ الوضع سيختلف كثيرًا في السباقات كون بوسعك الهجوم ويُمكنك التسابق".

واختتم حديثه بالقول: "لكنّنا سنعلم الإجابة يوم الأحد 8 مارس".

المقال التالي
موتو جي بي: رينز في صدارة اليوم الأوّل من تجارب قطر

المقال السابق

موتو جي بي: رينز في صدارة اليوم الأوّل من تجارب قطر
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الكاتب مروان الوافي

منصة السباق

جائزة قطر الكبرى

جائزة قطر الكبرى

٥ مارس - ٨ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فريق مرسيدس واثق من قانونية نظامه الجديد المثير للجدل

2
فورمولا 1

تحليل تقني: ريد بُل تسلك دربًا منفردًا من خلال فكرة نظام تعليق جديدة

3
فورمولا 1

بينوتو: فيراري ليست بسرعة مرسيدس وريد بُل في التجارب الشتوية

4
فورمولا 1

بيريز يضع ريسينغ بوينت في صدارة الحصة الصباحية لليوم الثاني من تجارب برشلونة

5
فورمولا 1

بوتاس يكشف عن قوّة مرسيدس وأوّل أعطال فيراري في صباح اليوم الثالث في برشلونة

أحدث الأخبار

روسي لا يزال بحاجة "لعُشرين أو ثلاثة" للمنافسة على الانتصارات مع ياماها
MGP

روسي لا يزال بحاجة "لعُشرين أو ثلاثة" للمنافسة على الانتصارات مع ياماها

موتو جي بي: رينز في صدارة اليوم الأوّل من تجارب قطر
MGP

موتو جي بي: رينز في صدارة اليوم الأوّل من تجارب قطر

موتو جي بي: ماركيز يُجدّد عقده مع هوندا لأربعة مواسم إضافية
MGP

موتو جي بي: ماركيز يُجدّد عقده مع هوندا لأربعة مواسم إضافية

روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها
MGP

روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها

ماركيز أكثر قلقًا حيال الدرّاجة من حالته الجسدية
MGP

ماركيز أكثر قلقًا حيال الدرّاجة من حالته الجسدية

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٥ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
١٤ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.