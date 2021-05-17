روسي لا يحبّ سباقات الموتو جي بي المتقلّبة "الخطرة"

انطلق سباق لومان في أجواء جافة لكنّ الجميع أُجبر على تغيير درّاجته للانتقال إلى إطارات الأمطار مع نهاية اللفّة الخامسة بسبب سوء الأحوال الجويّة.

وباغت التواجد على المسار على إطارات ملساء قبل التوقّف العديد من الدرّاجين، حيث سقط جوان مير درّاج سوزوكي، بينما خرج الفائز لاحقًا جاك ميلر عن المسار كذلك بعد أن أغلق مكابحه.

وعندما سُئل عن رأيه في هذه السباقات، قال روسي الدرّاج المخضرم: "لا أحبّها شخصيًا، خاصة لأنّها أكثر خطورة".

وأضاف: "الأمر يتعدّى الإجهاد والقلق، ويتمحور حول الصعوبة والخطوةر. تتواجد على إطارات ملساء أحيانًا عندما يبدأ المطر بالتهاطل فجأة، أو العكس".

وأردف: "أحبّذ سباقًا بطولة 45 دقيقة كون بوسعك اتّباع نسقك واختيار استراتيجيّتك، لكنّ الوضع مخادعٌ في هذه الحالة".

وكان روسي قد قدّم أداءً جيّدًا في الظروف الممطرة في حصّة تحمية الأحد، وتمتّع بعطلة نهاية أسبوعٍ أفضل بشكلٍ عام في لومان بعد أن حقّق مكاسب على درّاجته ياماها في التجارب التي تلت سباق خيريز قبل أسبوعين.

وحلّ الإيطالي في المركز الـ 11 بعد معاناته مجدّدًا على صعيد التماسك عندما عاد المسار للجفاف، لكنّه يشعر بأنّه كان بوسعه التواجد ضمن العشرة الأوائل لو كان السباق ممطرًا أو جافًا بالكامل.

وقال حيال ذلك: "الوضع مؤسفٌ بالنسبة إلينا في الظروف المختلطة لأنّنا أقوياء في الأمطار".

وأضاف: "كانت حصّة التحمية جيّدة في الصباح وكنت سريعًا في الأمطار".

وأردف: "لم تكن وتيرتي سيّئة للغاية في الطقس الجاف كذلك، كان بوسعي تقديم سباق جيّد، ما حدث مؤؤسف، لكن بوسعنا القيام بعملٍ أفضل".

وأكمل: "أعتقد بأنّه كان بوسعنا ربّما استخدام إطارات الأمطار المتوسّطة عوضًا عن الليّنة، لكنّنا توقّعنا أن تأتي الأمطار في مرحلة متأخّرة".

واختتم بالقول: "بالنسبة للنتيجة فلا شيء مميّز، تبقى عطلة نهاية أسبوع أفضل وأكّدنا التحسينات التي توصّلنا إليها في تجارب خيريز".