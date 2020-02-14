روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
تذاكر
05 مارس
-
08 مارس
الحدث التالي خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
28 مايو
-
31 مايو
الحدث التالي خلال
103 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
124 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
تذاكر
06 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
173 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
13 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
194 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
تذاكر
10 سبتمبر
-
13 سبتمبر
الحدث التالي خلال
208 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
تذاكر
01 أكتوبر
-
04 أكتوبر
الحدث التالي خلال
229 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
15 أكتوبر
-
18 أكتوبر
الحدث التالي خلال
243 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
257 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
271 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها

المشاركات
التعليقات
روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها
14-02-2020

أكد فالنتينو روسي أنه لم يشعر "بقلة احترام" عقب قرار ياماها استبداله بالدراج اليافع فابيو كوارتارارو لموسم 2021 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

سيفسح بطل العالم سبع مرات في "موتو جي بي" مكانه ضمن صفوف العلامة اليابانية للشاب كوارتاراراو الموسم المقبل، كما أن هناك احتمالاً لاعتزاله مع نهاية موسم 2020، بالرغم من أن ياماها أكدت بوضوح أنه سيحظى بدراجة بمواصفات مصنعية في حال قرر المواصلة.

وشدد روسي على أن اختيار ياماها عقد صفقة مبكرة لكوارتارارو إلى جانب مافيريك فينياليس خيار "منطقي"، حيث أصرّ على أنه لا يكنّ أية ضغينة من جانبه.

فقال: "لن أقول أن ياماها تقلل من احترامي، خاصة لأنهم قالوا لي أنهم وفي حال قررتُ المواصلة فسيدعمونني بأقصى ما بوسعهم بدراجة مصنعية ثالثة".

وأكمل: "بالطبع، لو قالوا لي: ’كوارتارارو سيشارك وأنت خارجاً’ لكنتُ قد انزعجت. لكن بهذه الطريقة بتّ أمتلك الخيار حيال مستقبلي".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أوضح روسي أن قرار ياماها كان متوقعاً بالفعل منذ موسم 2019 بعد أداء كوارتارارو القوي والثابت.

فقال: "لم أكن متفاجئاً بصراحة. لطالما كنت أفكر بذلك منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي".

وأكمل: "أذكر التفكير بذلك منذ تايلاند، لأن أداء كوارتارارو غيّر الموقف".

وتابع: "لو لم تكن ياماها تمتلك كوارتارارو، ربما كنا لنحظى بالمزيد من الوقت لتقرير هوية المقعد ضمن الفريق المصنعي".

واسترسل: "كذلك فكرتُ أنني لا أود القول نعم للحفاظ على موقعي ضمن الفريق المصنعي، ومن ثم لا أقدم أداءً تنافسياً بعد ذلك، فهذا أسوأ ما قد يحصل، خاصة بالنسبة لي".

وحين سُئِل إن كان سيحصل على مقعده لو عبر بصراحة عن رغبته بالمواصلة لما بعد موسم 2020، أجاب روسي: "ذلك سؤال جيد، لكنني أفضل عدم الإجابة".

واختتم: "عليكم سؤال مدير الفريق (لين جارفيس)، فهو يعلم الإجابة على الأغلب!".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ماركيز أكثر قلقًا حيال الدرّاجة من حالته الجسدية

المقال السابق

ماركيز أكثر قلقًا حيال الدرّاجة من حالته الجسدية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
قائمة السائقين فابيو كوارتارارو , فالنتينو روسي تسوق الآن
قائمة الفرق ياماها فاكتوري ريسينغ

منصة السباق

جائزة قطر الكبرى

جائزة قطر الكبرى

٥ مارس - ٨ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ماذا وراء التصميم العدائيّ لجانب سيارة مرسيدس "دبليو11" الجديدة؟

2
فورمولا 1

مرسيدس تشرح كيف يُعالج تصميم سيارة "دبليو11" مشاكل التبريد

3
فورمولا 1

بيولا: نقاط الاختلاف الأساسيّة بين سيارتَي فيراري 2019 و2020

4
فورمولا 1

الكشف عن سيارة مرسيدس 2020

5
موتو جي بي

روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها

أحدث الأخبار

روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها
MGP

روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها

ماركيز أكثر قلقًا حيال الدرّاجة من حالته الجسدية
MGP

ماركيز أكثر قلقًا حيال الدرّاجة من حالته الجسدية

لورينزو: فرص العودة إلى الموتو جي بي أعلى الآن ولكن ما تزال منخفضة
MGP

لورينزو: فرص العودة إلى الموتو جي بي أعلى الآن ولكن ما تزال منخفضة

كوارتارارو ليس "مرتاحًا بعد بنسبة 100 بالمئة" مع درّاجة ياماها لموسم 2020
MGP

كوارتارارو ليس "مرتاحًا بعد بنسبة 100 بالمئة" مع درّاجة ياماها لموسم 2020

هوندا: تقدّم أليكس ماركيز يسير على نحوٍ أفضل من المتوقّع
MGP

هوندا: تقدّم أليكس ماركيز يسير على نحوٍ أفضل من المتوقّع

جدول

موتو جي بي
  • موتو جي بي
  • فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٥ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
١٤ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.