روسي: لا شعور "بقلة احترام" من خسارة مقعدي مع ياماها

سيفسح بطل العالم سبع مرات في "موتو جي بي" مكانه ضمن صفوف العلامة اليابانية للشاب كوارتاراراو الموسم المقبل، كما أن هناك احتمالاً لاعتزاله مع نهاية موسم 2020، بالرغم من أن ياماها أكدت بوضوح أنه سيحظى بدراجة بمواصفات مصنعية في حال قرر المواصلة.

وشدد روسي على أن اختيار ياماها عقد صفقة مبكرة لكوارتارارو إلى جانب مافيريك فينياليس خيار "منطقي"، حيث أصرّ على أنه لا يكنّ أية ضغينة من جانبه.

فقال: "لن أقول أن ياماها تقلل من احترامي، خاصة لأنهم قالوا لي أنهم وفي حال قررتُ المواصلة فسيدعمونني بأقصى ما بوسعهم بدراجة مصنعية ثالثة".

وأكمل: "بالطبع، لو قالوا لي: ’كوارتارارو سيشارك وأنت خارجاً’ لكنتُ قد انزعجت. لكن بهذه الطريقة بتّ أمتلك الخيار حيال مستقبلي".

بالمقابل، أوضح روسي أن قرار ياماها كان متوقعاً بالفعل منذ موسم 2019 بعد أداء كوارتارارو القوي والثابت.

فقال: "لم أكن متفاجئاً بصراحة. لطالما كنت أفكر بذلك منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي".

وأكمل: "أذكر التفكير بذلك منذ تايلاند، لأن أداء كوارتارارو غيّر الموقف".

وتابع: "لو لم تكن ياماها تمتلك كوارتارارو، ربما كنا لنحظى بالمزيد من الوقت لتقرير هوية المقعد ضمن الفريق المصنعي".

واسترسل: "كذلك فكرتُ أنني لا أود القول نعم للحفاظ على موقعي ضمن الفريق المصنعي، ومن ثم لا أقدم أداءً تنافسياً بعد ذلك، فهذا أسوأ ما قد يحصل، خاصة بالنسبة لي".

وحين سُئِل إن كان سيحصل على مقعده لو عبر بصراحة عن رغبته بالمواصلة لما بعد موسم 2020، أجاب روسي: "ذلك سؤال جيد، لكنني أفضل عدم الإجابة".

واختتم: "عليكم سؤال مدير الفريق (لين جارفيس)، فهو يعلم الإجابة على الأغلب!".