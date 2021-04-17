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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى / أخبار عاجلة

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال

اعترف فالنتينو روسي بأنّه "قلق" حيال أدائه على متن دراجة بيتروناس أس آر تي ياماها مقارنةً بالدراجة المصنعية، بعد تحقيقه المركز السابع عشر في تصفيات جائزة البرتغال الكبرى للموتو جي بي.

روسي "قلق" حيال أدائه الحالي في الموتو جي بي بعد تصفيات البرتغال

برهنت حلبة ألغارف الدولية العام الماضي بأنّها كانت إحدى نقاط ضعف ياماها، حيث كان زميل روسي الجديد في الفريق فرانكو موربيديللي على دراجة أم1 بمواصفات "إيه" الوحيد الذي حظي بوتيرة مقبولة.

وبعد أن حقّق أسوأ نتيجة له على الإطلاق في التصفيات خلال جولة قطر الماضية، فشل روسي في قلب موازين الأداء لصالحه في البرتغال إذ تأهل بفارق 1.1 ثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأوّل فابيو كوارتارارو الذي يقود ذات الدراجة، مكتفياً فقط بالمركز السابع عشر.

وحسب ما هو معلوم يجب على روسي الالتزام بمعايير أداء معيّنة في 2021 قبل بدء أيّة محادثات مع ياماها بخصوص 2022، حيث يبدو أنّ روسي سيتخذ مجدّداً القرار حول مستقبله بعد ستّ أو سبع جولات على بداية الموسم.

وأكّد روسي بأنّ وضعه الحالي غير مطمئن، معترفاً بأنّ وتيرته في البرتغال "ليست رائعة" في حين أظهر كوارتارارو ومافيريك فينياليس – بالإضافة لموربيديللي وتيرة قوية خلال التجارب الحرة الرابعة.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان أداؤه الحالي يقلقه، أجاب روسي: "نعم، دراجتا الفريق المصنعي مع كوارتارارو وفينياليس أقوى منّي، إنّهم أسرع".

وأضاف: "لذا، نعم أنا قلق خاصةً لأنّني توقعت – وأريد محاولة – أن أكون أكثر تنافسية".

وأكمل: "لكن السبيل الوحيد هو العمل ومحاولة التحسّن خطوةً بخطوة".

كما قال روسي بأنّه أسرع بعض الشيء في البرتغال مقارنةً بـ 2020، لكنّه اعترف بأنّ إحراز خطوات كبيرة إلى الأمام مع الدراجة أمر صعب للغاية.

"صراحةً، من الصعب جدّاً تحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام" أوضح روسي.

وأردف: "لكن كلّ مسار مختلف. هنا أنا أفضل بعض الشيء مقارنةً بالجولة الثانية في قطر، لكنّني لست ضمن مجموعة المقدمة".

واستطرد: "أنا أسرع مقارنةً بالعام الماضي في التجارب الحرة، لكن ذلك ليس كافياً للمنافسة على مراكز متقدمة".

واسترسل: "لذا من المؤكّد أن الانطلاقة في الغد من مؤخرة الترتيب ستكون صعبة، كما أنّ وتيرتي ليست رائعة".

واختتم: "لكن بإمكاننا اختبار أمر مختلف في حصة التحمية ونأمل أن نكون أسرع بعض الشيء في الغد".

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موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

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