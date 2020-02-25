روسي "قلقٌ" إزاء وتيرة سباق درّاجة ياماها لموسم 2020

عانى درّاجو ياماها في الأعوام الأخيرة من التآكل المفرط للإطارات الخلفيّة وتراجع أدائها بدءًا من منتصف السباق في الأعوام الأخيرة. وتمّ تصميم إطارات ميشلان الخلفيّة لموسم 2020 لتوفير عمرٍ أفضل وتراجع تدريجيّ في الأداء، بينما زادت من مستويات التماسك وهو ما يبدو بأنّه منح درّاجي ياماها وسوزوكي أفضليّة طفيفة على حساب منافسيهم.

لكن بحديثه في نهاية التجارب التحضيريّة في قطر، اعترف روسي بأنّ مشكلة الإطار الخلفيّ لا تزال متواصلة بالنسبة له.

وقال "الدكتور" الذي أكمل مجريات الإثنين في المركز الـ 12: "كنت قويًا خلال المحاولة الأولى، لكن لسوء الحظّ تعرّضت لحادث عندما كنت على متن الإطار الثاني الجديد (أثناء لفّته السريعة). لهذا السبب اقتصرت على المركز الـ 12، لكنّنا أكثر قلقًا إزاء وتيرة السباق، كونه مثل العام الماضي نبدأ بالمعاناة منذ منتصف السباق، خاصة الإطار الخلفيّ ولم أكن قادرًا على الحفاظ على وتيرتي للأسف".

وأكمل: "أجرينا محاكاة للمسافات الطويلة بالأمس، وحاولنا كذلك في اليوم الأوّل، وأجرين اختبارَين هذا اليوم. لدينا بعض البيانات وعلينا فهم سبب المشكلة وحلّها قبل السباق".

وأردف: "الشعور العام على الدرّاجة ليس سيّئًا، كوننا حسّنا الإعدادات اليوم، أصلحنا بعض الإعدادات وكنت جيّدًا. دائمًا ما أكون سريعًا في اللفّات الأولى، لكنّ مشكلة الإطار الخلفيّ كبيرة بالنسبة إلينا وهي مشابهة للغاية لما حدث في العام الماضي".

وأكمل: "لذا نحن قلقون".

وعندما سُئل إن كان الوضع أفضل قليلًا ممّا كان عليه في العام الماضي، قال روسي: "إنّه مشابهٌ جدًا. كما يصعب فهم ما يحدث كون تجارب ماليزيا كانت جيّدة جدًا".

وأكمل: "لم تكن الوتيرة على الإطار المستهلك سيّئة للغاية، لكنّنا نعاني أكثر هنا".

وكان يوم روسي قد تعثّر بسقوطه مبكّرًا في المساء عند المنعطف الثاني، حيث أرجع الإيطاليّ ذلك إلى خروجه عن الخطّ المثالي بالدخول للمنعطف.

وقال: "قدّمت زمنًا جيّدًا على الإطار الأوّل، وحاولت الضغط في المحاولة الثانية كونك تكون قادرًا على التحسّن دائمًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّني دخلت المنعطف الثاني إلى اليمين أكثر ودائمًا ما تحتاج للانتباه في لفّتك الأولى عند ذلك المنعطف، وفقدت السيطرة على المقدّمة. لكنّني بخير".