روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية

موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الدوحة الكبرى
02 أبريل
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
08 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
15 أبريل
تمّ التأجيل
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
29 أبريل
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
13 مايو
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة إيطاليا الكبرى
27 مايو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
03 يونيو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
17 يونيو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
24 يونيو
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
08 يوليو
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
12 أغسطس
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
16 سبتمبر
الحدث التالي خلال
188 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
223 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
244 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / كوارتارارو "يخشى" من قدرة دراجة ياماها على التجاوز في قطر
موتو جي بي / تجارب قطر / أخبار عاجلة

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية

صرّح فالنتينو روسي بأنّه شعر وكأنه "دراج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الشتوية الثانية لهذا الوسم من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية

شارك بطل العالم تسع مرات للمرة الأولى كدرّاج لفريق "بيتروناس اس آر تي" خلال التجارب الأولى نهاية الأسبوع الماضي، لكنّه أكملها بفارق 1.6 ثانية عن الصدارة في المركز الـ 19، حيث لم يكن راضيًا عن هيكل دراجة ياماها لموسم 2021.

وقد تحسّن روسي بما يقارب ثانية كاملة في أزمنته خلال مجريات الأمس على حلبة لوسيل القطرية، حيث شعر بأنّ هيكل 2021 أفضل على المنعطفات من سابقه.

اقرأ أيضاً:

كما اختبر الإيطالي هيكلًا خارجيًا جديدًا، والذي يشعر بأنّه ساهم في تحسين سرعة دراجة ياماها القُصوى على المقاطع المستقيمة، حتى إذا ما يزال متأخّرًا بحوالي 10 كلم/س خلف أسرع درّاجات دوكاتي.

"اليوم أفضل بكثير بالنسبة لي" قال روسي بالأمس.

وأضاف: "أتواجد بالمركز الـ 13 في النهاية، وهذا ليس رائعًا بكل تأكيد، لكنني حسّنت أزمنتي كثيرًا، بحوالي ثانية كاملة".

وتابع: "حسّنت من وتيرتي، وكذلك شعوري مع الدراجة، إذ نعمل كثيرًا مع الفريق بأكمله من أجل بلوغ ذلك. أنا سعيد بهذا العمل كون وتيرتي باتت قريبة من مستوى دراجي الصدارة. شعرت اليوم بأنني درّاج حقيقي، أقود بشكل جيّد للغاية، كما اختبرنا أشياء جديدة، وواصلنا استخدام الهيكل الجديد، وكانت النتائج إيجابية".

وأكمل: "الهيكل الجديد أفضل، الانعطاف تحسّن كثيرًا. وهو ما افتقدنا بعضًا منه مع هيكل 2020. هيكل هذا الموسم لا يمنح ذات الشعور مثل نسخة 2019، لكنه على أيّة حال أقرب وبه نقاط أخرى جيّدة".

في المقابل، أوضح روسي أنّ شعوره السلبي حيال هيكل 2021 خلال تجارب نهاية الأسبوع الماضي كان مردّه إلى افتقار التماسك بسبب الإطارات.

اقرأ أيضاً:

فقال: "بالنسبة لي، واجهت الكثير من المشاكل مع الإطارات في اليوم الثاني من التجارب الأولى، لأنني لم أحظ بتماسك جيّد".

واختتم: "عانيت كثيرًا، لكن اليوم تبدو الإطارات أفضل، والهيكل جيّد كذلك وساهم في تحسين وتيرتي وكذلك حسّنت أسلوب قيادتي، كوني لم أكن قويًا بالقدر الكافي خلال بعض المنعطفات".

المشاركات
التعليقات
كوارتارارو "يخشى" من قدرة دراجة ياماها على التجاوز في قطر

المقال السابق

كوارتارارو "يخشى" من قدرة دراجة ياماها على التجاوز في قطر
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث تجارب قطر

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تجارب الفورمولا واحد لموسم 2021: من سيقود في البحرين؟

2
فورمولا 1

بينوتو: من الصعب على ساينز أن يندمج في الفريق بشكلٍ كامل بحلول السباق الأوّل

3
موتو جي بي

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية

31دقيقة
4
فورمولا 1

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

21س
5
فورمولا 1

فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد

20س
أحدث الأخبار
روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية
موتو جي بي

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية

31د
كوارتارارو "يخشى" من قدرة دراجة ياماها على التجاوز في قطر
موتو جي بي

كوارتارارو "يخشى" من قدرة دراجة ياماها على التجاوز في قطر

موتو جي بي: ميلر يكسر الزمن القياسي ويتصدّر تجارب اليوم الثالث في قطر
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يكسر الزمن القياسي ويتصدّر تجارب اليوم الثالث في قطر

17س
موربيديللي: تحديث ياماها لدرّاجتي "مفاجأة رائعة"
موتو جي بي

موربيديللي: تحديث ياماها لدرّاجتي "مفاجأة رائعة"

10-03-2021
إسبارغارو: عدم معرفة الحدود القُصوى لدراجة هوندا "مُجهد للأعصاب"
موتو جي بي

إسبارغارو: عدم معرفة الحدود القُصوى لدراجة هوندا "مُجهد للأعصاب"

10-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
تقديم موسم 2021 في موتو جي بي 01:35
موتو جي بي
23س

تقديم موسم 2021 في موتو جي بي

موتو جي بي: مارك ماركيز يواصل رحلة التعافي 04:31
موتو جي بي
23س

موتو جي بي: مارك ماركيز يواصل رحلة التعافي

موتو جي بي: تقديم فريق 00:00
موتو جي بي
02-03-2021

موتو جي بي: تقديم فريق "بيتروناس سيبانغ ريسينغ" 2021

موتو جي بي: إطلاق فريق ريبسول هوندا 2021 00:00
موتو جي بي
26-02-2021

موتو جي بي: إطلاق فريق ريبسول هوندا 2021

تقديم دراجة دوكاتي لموسم 2021 في 35:55
موتو جي بي
10-02-2021

تقديم دراجة دوكاتي لموسم 2021 في "موتو جي بي"

الأكثر شعبية اليوم

تجارب الفورمولا واحد لموسم 2021: من سيقود في البحرين؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقديم

تجارب الفورمولا واحد لموسم 2021: من سيقود في البحرين؟

بينوتو: من الصعب على ساينز أن يندمج في الفريق بشكلٍ كامل بحلول السباق الأوّل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: من الصعب على ساينز أن يندمج في الفريق بشكلٍ كامل بحلول السباق الأوّل

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح "التغيير الجذري" في القسم الخلفيّ من سيارتها "اس.اف21"

فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري اتّبعت مقاربة "نظاميّة" لتصميم وحدة طاقتها الجديدة في الفورمولا واحد

ويليامز لن تضحي بعلامتها التجارية من أجل "آخر قطرة من أموال الرعاة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ويليامز لن تضحي بعلامتها التجارية من أجل "آخر قطرة من أموال الرعاة"

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

أستون مارتن تسعى للفوز بلقب الفورمولا واحد خلال خمس سنوات

ليبرتي ميديا: استحواذ "إي.إيه" على لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية يمثل "دفعة" للرياضة
eSports eSports / أخبار

ليبرتي ميديا: استحواذ "إي.إيه" على لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية يمثل "دفعة" للرياضة

أحدث الأخبار

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية

كوارتارارو "يخشى" من قدرة دراجة ياماها على التجاوز في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو "يخشى" من قدرة دراجة ياماها على التجاوز في قطر

موتو جي بي: ميلر يكسر الزمن القياسي ويتصدّر تجارب اليوم الثالث في قطر
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير الإختبارات

موتو جي بي: ميلر يكسر الزمن القياسي ويتصدّر تجارب اليوم الثالث في قطر

موربيديللي: تحديث ياماها لدرّاجتي "مفاجأة رائعة"
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موربيديللي: تحديث ياماها لدرّاجتي "مفاجأة رائعة"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.