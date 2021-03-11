روسي شعر أنّه "درّاج حقيقي" من جديد عقب اليوم الافتتاحي لتجارب قطر الثانية

شارك بطل العالم تسع مرات للمرة الأولى كدرّاج لفريق "بيتروناس اس آر تي" خلال التجارب الأولى نهاية الأسبوع الماضي، لكنّه أكملها بفارق 1.6 ثانية عن الصدارة في المركز الـ 19، حيث لم يكن راضيًا عن هيكل دراجة ياماها لموسم 2021.

وقد تحسّن روسي بما يقارب ثانية كاملة في أزمنته خلال مجريات الأمس على حلبة لوسيل القطرية، حيث شعر بأنّ هيكل 2021 أفضل على المنعطفات من سابقه.

كما اختبر الإيطالي هيكلًا خارجيًا جديدًا، والذي يشعر بأنّه ساهم في تحسين سرعة دراجة ياماها القُصوى على المقاطع المستقيمة، حتى إذا ما يزال متأخّرًا بحوالي 10 كلم/س خلف أسرع درّاجات دوكاتي.

"اليوم أفضل بكثير بالنسبة لي" قال روسي بالأمس.

وأضاف: "أتواجد بالمركز الـ 13 في النهاية، وهذا ليس رائعًا بكل تأكيد، لكنني حسّنت أزمنتي كثيرًا، بحوالي ثانية كاملة".

وتابع: "حسّنت من وتيرتي، وكذلك شعوري مع الدراجة، إذ نعمل كثيرًا مع الفريق بأكمله من أجل بلوغ ذلك. أنا سعيد بهذا العمل كون وتيرتي باتت قريبة من مستوى دراجي الصدارة. شعرت اليوم بأنني درّاج حقيقي، أقود بشكل جيّد للغاية، كما اختبرنا أشياء جديدة، وواصلنا استخدام الهيكل الجديد، وكانت النتائج إيجابية".

وأكمل: "الهيكل الجديد أفضل، الانعطاف تحسّن كثيرًا. وهو ما افتقدنا بعضًا منه مع هيكل 2020. هيكل هذا الموسم لا يمنح ذات الشعور مثل نسخة 2019، لكنه على أيّة حال أقرب وبه نقاط أخرى جيّدة".

في المقابل، أوضح روسي أنّ شعوره السلبي حيال هيكل 2021 خلال تجارب نهاية الأسبوع الماضي كان مردّه إلى افتقار التماسك بسبب الإطارات.

فقال: "بالنسبة لي، واجهت الكثير من المشاكل مع الإطارات في اليوم الثاني من التجارب الأولى، لأنني لم أحظ بتماسك جيّد".

واختتم: "عانيت كثيرًا، لكن اليوم تبدو الإطارات أفضل، والهيكل جيّد كذلك وساهم في تحسين وتيرتي وكذلك حسّنت أسلوب قيادتي، كوني لم أكن قويًا بالقدر الكافي خلال بعض المنعطفات".