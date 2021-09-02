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روسي "سعيدٌ" بتواجد دوفيزيوزو كآخر زميله له في الموتو جي بي

رحّب فالنتينو روسي بأنباء عودة أندريا دوفيزيوزو إلى الموتو جي بي هذا الشهر كزميلٍ له في صفوف فريق بيتروناس "اس آر تي" قبيل عودته الكاملة في 2022.

روسي "سعيدٌ" بتواجد دوفيزيوزو كآخر زميله له في الموتو جي بي

أكّدت ياماها الأحد الماضي أنّ دوفيزيوزو الفائز بـ 15 سباقًا في الموتو جي بي سيضع حدًا لفترة راحته هذا الشهر ضمن جائزة سان مارينو الكبرى عندما سيقود درّاجة "اس آر تي ام1" الذي سيُتاح نتيجة انتقال فرانكو موربيديللي إلى الفريق المصنعيّ.

ومن المنتظر أن يبقى دوفيزيوزو في الحلّة الجديدة التي سيُصبح عليها فريق "اس آر تي" في 2022 بعد قرار الحظيرة الماليزيّة مغادرة الموتو جي بي نهاية العام الجاري وذلك على درّاجة مصنعيّة من ياماها.

وسيكون الإيطالي، الذي اختار عدم المشاركة في موسم 2021 بعد فشله في تأمين درّاجة تنافسيّة إثر تخلّي دوكاتي عن خدماته، خامس زميلٍ لروسي في موسم 2021 في موسم 2021 المتقلّب لفريق "اس آر تي" بعد موربيديللي، وغاريت غيرلوف، وكال كراتشلو وجايك ديكسون على درّاجة "ام1" بخصائص "أ".

يأتي ذلك بعد ابتعاد موربيديللي عن المشاركة منذ جائزة هولندا في يونيو الماضي بسبب إصابة في ركبته.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في إمكانيّة أن يكون يكون دوفيزيوزو زميله الأخير في الموتو جي بي قبل اعتزاله، أجاب روسي: "أجل، أنا سعيدٌ بتواجد دوفي لأنّه يملك الكثير من الخبرة، إنّه سريعٌ جدًا ولدينا علاقة جيّدة".

وأضاف: "دائمًا ما تنافسنًا معًا منذ 2008 وأنا سعيدٌ جدًا بعودته. أعتقد بأنّ بوسعه تقديم أفكار لياماها لتحسين الدرّاجة وأنا سعيدٌ بأنّه سيكون زميلي".

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وسبق لكال كراتشلو درّاج اختبارات ياماها أن كان زميلًا لدوفيزيوزو في 2014 في صفوف دوكاتي و2012 في تيك3.

ويعتقد البريطاني بأنّ دوفيزيوزو سيكون مكسبًا جيّدًا لياماها بالتقدّم إلى الأمام، لكنّه حذّر من أنّ نقاط قوّة قيادة الإيطاليّة الحالية لا تتناسب مع نقاط قوّة ياماها.

وقال كراتشلو لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعلم ما يُمكنه جلبه لياماها".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الوضع سيكون مختلفًا للغاية عمّا اعتاد عليه. تعوّد على وجود الكثير من الطاقة على الخطوط المستقيمة، ودوفي درّاج رائع وأعتقد بأنّه سيقوم بعملٍ جيّد جدًا".

وأكمل: "آمل أن يقدّم عملًا جيّدًا، الأمر الجيّد في بعض الاختبارات التي سأتواجد فيها العام المقبل أنّه سيُشارك فيها ونحن نعمل بشكلٍ متشابه".

وأردف: "نحن درّاجان مختلفان بالكامل، لكنّ لدينا فهمًا رائعًا لما هو صحيحٌ وما هو غير صحيح".

واختتم بالقول: "لكن أعتقد بأنّه سيشعر بفارقٍ كبير جدًا عمّا اعتاد على الشعور به. قاد درّاجة دوكاتي لفترة طويلة وأفضليّته هناك مختلفة عن أفضليّات درّاجة ياماها".

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