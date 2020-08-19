روسي: زاركو "لم يتعمّد" التسبب بحادثة النمسا المروّعة

اصطدم موربيديللي بالقسم الخلفي لدرّاجة زاركو أفنتيا دوكاتي في أثناء تحرّك الفرنسي خارج خط التسابق تحت الكبح عند المنعطف الثالث بعد الخروج من المنعطف الثاني السريع.

وقد تسببت تلك الحادثة - التي كانت على سرعة 200 ميل/س - بسقوط عنيف للدرّاجَين على المنطقة الحصوية، بينما طارت درّاجة زاركو إثر اصطدامها بالسياج الهوائي، حيث كانت على وشك الارتطام برأس مافيريك فينياليس.

في ذات الوقت، كان روسي قاب قوسين أو أدنى من الارتطام بدرّاجة موربيديللي "بيتروناس اس آر تي ياماها" التي انزلقت على المسار بينه وبين زميله فينياليس، حيث اعترف روسي بأنّ "الصور الملتقطة من كاميرا دراجته كانت أكثر ما أرعبه".

وقد توجّه روسي إلى منصّة تويتر ليخرج ببيانٍ إلى متابعيه، حيث أنّه اعترف للمرّة الأولى بعد السباق أنّ زاركو لم يتعمّد التسبب لهذه الحادثة، لكنّه أصرّ من جديد على أنّ الدرّاجين بحاجة للتخفيف من عدائيتهم على المسار.

فقال في تغريدته: "الصورة الملتقطة من كاميرا درّاجتي هي الأكثر رُعبًا بالنسبة لي، حيث تظهر مدى السرعة التي عبرت بها درّاجة فرانكو المسار أمامي مباشرة".

وأضاف: "لقد مرّت بسرعة رهيبة إلى حد أنّني لم أرها. عندما عدت إلى خط الحظائر كنت مرتجفًا بشكل كافٍ من رؤية درّاجة زاركو تطير حرفيًا بالقرب من رأس مافيريك".

وتابع: "إنّها معجزة أنّ أحدًا لم يُصب بأذى، لكنّني آمُل أنّ تجعل تلك الحادثة الجميع يعيدون حساباتهم، ولا سيّما نحن الدرّاجون. زاركو لم يتعمّد التسبب بتلك الحادثة، لكنّها ما تزال نتاج سلسلة من الأخطاء في التقدير، والتي ليس بمقدور درّاجي الموتو جي بي تحمّل عقباها، ولا سيّما في مناطقة الكبح تحت سرعة 310 كلم/س".

وأكمل: "التحرّك سريعًا إلى اليمين ومن ثمّ الكبح أمامه، لم يمنح فرانكو مجالًا للإبطاء، لذلك لم يكن أمام موربيديللي سوى الاصطدام به على سرعة قُصوى. أتفهّم أنّنا في السباقات نحاول اللعب كثيرًا والجميع يبذلون أفضل ما لديهم للبقاء في المقدمة، لكن علينا ألّا ننسى بأنّ رياضتنا خطيرة وأنّ سلامة منافسينا أكثر أهمية بكثير من كسب مركز في الأمام".

جديرٌ بالذكر أنّ موربيديللي قد خرج من تلك الحادثة بمجرد كدمات وخدوش، لكنّه نفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الماضي ما يُشار لما حصل على أنّه حادثة تسابق، حيث قال بأنّ "على أحدهم دفع الثمن"، إذ يعني بأنّه تجب معاقبة زاركو.

هذا وسيمثُل الدرّاجان أمام مراقبي "فيم" يوم غد الخميس قُبيل انطلاق جائزة ستيريا الكبرى من أجل مناقشة الحادثة على نحوٍ أكبر.

كما نُشير بأنّ زاركو سيخضع لعملية جراحية اليوم الأربعاء في إيطاليا بعد اكتشاف إصابته بكسر في رسغه الأيمن إثر الحادثة.